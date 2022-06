Ekvádorsky prezident obvinil demonštrantov z pokusu o prevrat

Quito 25. júna (TASR) — Z pokusu o prevrat obvinil v piatok konzervatívny ekvádorský prezident Guillermo Lasso pôvodných obyvateľov krajiny, ktorí od 13. júna protestujú okrem iného proti vysokým cenám pohonných hmôt a potravín, ako aj nedostatku pracovných miest a peňazí v zdravotníctve a školstve. Informovali o tom agentúry EFE, DPA a Reuters.



"Skutočným zámerom pána Izu je zvrhnúť vládu," povedal Lasso na adresu šéfa vplyvnej Konfederácie domorodých národov Ekvádoru (CONAIE) Leonidasa Iza. "Polícia a ozbrojené sily použijú potrebné prostriedky, aby v zákonnom rámci postupným použitím sily ochránili verejný poriadok a demokraciu," dodal.



Krátko po jeho prejave došlo pri sídle parlamentu v Quite opäť k stretom tisícov demonštrantov s políciou. Podľa polície bolo počas protestov k piatkovému ránu miestneho času zranených 169 policajtov a zatknutých 121 ľudí. Poškodených bolo 55 policajných vozidiel a 11 bolo zničených.



Médiá informovali aj o šiestich mŕtvych. Minister vnútra Patricio Carrillo potvrdil štyri úmrtia.



Protesty ešte viac zhoršili už aj tak naštrbený Lassov vzťah s parlamentom — Národným zhromaždením. Poslanci opozičného hnutia UNES (Únia pre nádej) vedeného ľavicovým exprezidentom Rafaelom Correom na Twitteri vyzvali, aby sa voľby naplánované na rok 2025 konali skôr. Ústava tiež umožňuje zákonodarcom odvolať prezidenta a vypísať voľby v prípade politickej krízy alebo masových nepokojov.



Predseda Národného zhromaždenia Virgilio Saquicela zvolal na sobotu zasadnutie, ktorého jediným bodom je diskusia o impeachmente prezidenta. Urobil tak po tom, čo oň v piatok požiadala najmenej tretina poslancov argumentujúcich vážnou vnútropolitickou situáciou.



Podľa stanov parlamentu sa zasadnutie, na ktorom sa rokuje o odvolaní prezidenta, musí zvolať do 24 hodín od podania návrhu. Po rozprave musí parlament hlasovať do 72 hodín. Za jeho odvolanie sa musí vysloviť dvojtretinová väčšina, teda 92 zo 137 poslancov. Lasso však môže zákonodarný zbor rozpustiť a vypísať nové voľby. V snahe potlačiť protesty rozšíril platnosť výnimočného stavu na šesť provincií a v hlavnom meste Quito nariadil zákaz nočného vychádzania.