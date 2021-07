Ekvádorský prezident vyhlásil vo väzniciach stav núdze

Quito 23. júla (TASR) – Ekvádorský prezident Guillermo Lasso vo štvrtok vyhlásil vo väzniciach krajiny stav núdze s cieľom nastoliť v nich poriadok po nepokojoch, ktoré si podľa najnovšej oficiálnej správy vyžiadali 22 obetí a 60 zranených.



Lasso to uviedol počas návštevy v provincii Cotopaxi v strednej časti krajiny, odkiaľ hlásia väčšinu obetí.



Stav núdze vo väzenskom systéme vyhlásil s cieľom „mobilizovať všetky ľudské a hospodárske zdroje potrebné na obnovenie poriadku" vo väzniciach po celej krajine.



„Chystáme sa naštartovať proces celkovej reštrukturalizácie väzenského systému," vysvetlil prezident, ktorý okrem iného nahradil riaditeľa väzenskej správy profesionálnym vojakom.



Prezident tiež oznámil, že za kontrolu vstupu do väzníc bude odteraz zodpovedná armáda, zatiaľ čo polícia bude strážiť vnútorné priestory. O bezpečnosť väzníc sa doteraz starali civilní dozorcovia.



Agentúra AFP pripomenula, že Ekvádor vo februári zažil „vojnu" väzenských gangov, ktoré medzi sebou bojovali o kontrolu nad väznicami. O život prišlo najmenej 79 väzňov. Podľa AFP tieto násilnosti, často veľmi brutálne, odhalili moc gangov obchodujúcich s drogami v týchto preplnených zariadeniach.



Podľa guvernéra vlády v Cotopaxi, Oswalda Coronela, v stredu výtržníci „použili strelné zbrane veľkého kalibru, ako aj výbušniny, ktoré vo väznici spôsobili rozsiahle škody". Časti väzňom sa vo štvrtok na svitaní podarilo ujsť. Policajti nateraz chytili 78 väzňov na úteku. Počet tých, ktorí sú stále na slobode, nie je známy.



Ekvádor má okolo 60 centier pre výkon trestu s celkovou kapacitou 29.000 miest. Ich kapacita je momentálne prekročená o 30 percent, keďže si v nich tresty odpykáva 38.000 odsúdených, ktorých stráži 1500 dozorcov. Podľa odborníkov by ich na efektívnu kontrolu bolo treba okolo 4000.



Od začiatku pandémie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2 Ekvádor udeľoval za menej závažné trestné činy alternatívne tresty, čím znížil počet väzňov a tým aj preplnenosť väzníc zo 42 na 30 percent.