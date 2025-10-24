< sekcia Zahraničie
Ekvádorský prezident tvrdí, že bol znova terčom pokusu o atentát
Autor TASR
Quito 24. októbra (TASR) - Ekvádorský prezident Daniel Noboa vo štvrtok uviedol, že sa ho neznámy útočník pokúsil otráviť čokoládou a džemom s prímesou chemikálií, ktoré mu darovali na verejnej akcii. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Noboa pre stanicu CNN povedal, že prítomnosť troch vysoko koncertovaných toxických látok v spomínaných potravinách „nemohla byť náhodná“. Dodal, že jeho tím má dôkaz na podporu jeho tvrdení. Toxické látky podľa neho nemohli pochádzať zo samotných výrobkov ani z ich obalov.
Vojenský orgán zodpovedný za jeho bezpečnostnú ochranu podal sťažnosť na prokuratúru.
Je to už po druhý raz, čo súčasná vláda uviedla, že sa niekto pokúsil o atentát, a to uprostred protivládnych protestov pôvodného obyvateľstva a narastajúcej kriminality, tvrdí AFP. Tento mesiac vláda oznámila, že vozidlo prezidenta malo stopy po guľkách po tom, ako jeho kolónu automobilov napadla skupina protestujúcich, ktorí hádzali kamene. Minister obrany Gian Carlo Loffredo to označil za pokus o atentát. Prezidentovi sa nič nestalo a z miesta činu nepredložili žiadne dôkazy, ako napríklad náboje.
Konfederácia domorodých národov Ekvádoru (CONAIE) od 22. septembra blokuje cesty na protest proti rastúcim cenám paliva. Niektorí odborníci sa podľa AFP domnievajú, že prezidentove obvinenia z pokusov o atentát môžu byť spôsobom, ako vykresliť protestujúcich ako násilných, aby posilnil svoje politické postavenie.
„Nikto na seba nehádže Molotovov koktail...alebo sám seba neotrávi čokoládou, či na seba nehádže kamene,“ tvrdí Noboa.
AFP pripomína, že v Ekvádore sa 16. novembra uskutoční referendum. Noboa dúfa, že toto referendu mu otvorí cestu k vypracovaniu ústavy, ktorá bude prísnejšia voči zločinom spájaným s drogami.
Ekvádor bola kedysi jednou z najbezpečnejších latinskoamerických krajín, avšak stal sa kľúčovým tranzitným centrom kokaínu medzi Kolumbiou a Peru a spotrebiteľmi po celom svete. Počet vrážd v Ekvádore prudko stúpol, atentáty, bombové útoky na autá a masakry vo väzniciach sa stali bežnými, konštatuje AFP.
