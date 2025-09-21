< sekcia Zahraničie
Ekvádorský súd pozastavil prezidentský dekrét na vznik novej ústavy
Prezident sa už niekoľkokrát pokúsil obísť súd a priamo vyzvať na ľudové hlasovanie bez predchádzajúceho posúdenia zákonnosti vzniku ústavodarného zhromaždenia.
Autor TASR
Quito 21. septembra (TASR) - Ekvádorský ústavný súd v sobotu pozastavil platnosť dekrétu, ktorým sa prezident snažil vytvoriť špeciálny orgán na sprísnenie zákonov proti obchodovaniu s drogami a organizovanému zločinu. Prehlbuje to krízu medzi prezidentom Danielom Noboom a súdom, ktorý pre porušenie práv zmaril už niekoľko jeho politík. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Súd nie je nepriateľom ľudu. Nič nemôže byť ďalej od pravdy. Je strážcom jeho práv,“ uviedol vo vyhlásení súd, ktorý čelí masívnym protestom prezidentových priaznivcov. Pozastavenie zostáva v platnosti, kým súd posúdi päť námietok o protiústavnosti.
Noboa v stredu navrhol usporiadať referendum o schválení vytvorenia ústavodarného zhromaždenia. Zámerom je vznik novej ústavy s prísnejšími zákonmi na boj proti drogovým gangom.
Prezident sa už niekoľkokrát pokúsil obísť súd a priamo vyzvať na ľudové hlasovanie bez predchádzajúceho posúdenia zákonnosti vzniku ústavodarného zhromaždenia.
Krajina susedí s najväčšími producentmi kokaínu Kolumbiou a Peru. Cez kedysi jednu z najbezpečnejších krajín v Južnej Amerike sa v súčasnosti pašuje asi 70 percent svetových dodávok tejto drogy. To pritiahlo zločinecké gangy z celého sveta a zvýšilo násilie a zločinnosť.
Noboa je spojenec amerického prezidenta Donalda Trumpa a v apríli bol znovuzvolený do funkcie pre svoj tvrdý postup pri obmedzovaní násilia zločineckých kartelov.
„Súd nie je nepriateľom ľudu. Nič nemôže byť ďalej od pravdy. Je strážcom jeho práv,“ uviedol vo vyhlásení súd, ktorý čelí masívnym protestom prezidentových priaznivcov. Pozastavenie zostáva v platnosti, kým súd posúdi päť námietok o protiústavnosti.
Noboa v stredu navrhol usporiadať referendum o schválení vytvorenia ústavodarného zhromaždenia. Zámerom je vznik novej ústavy s prísnejšími zákonmi na boj proti drogovým gangom.
Prezident sa už niekoľkokrát pokúsil obísť súd a priamo vyzvať na ľudové hlasovanie bez predchádzajúceho posúdenia zákonnosti vzniku ústavodarného zhromaždenia.
Krajina susedí s najväčšími producentmi kokaínu Kolumbiou a Peru. Cez kedysi jednu z najbezpečnejších krajín v Južnej Amerike sa v súčasnosti pašuje asi 70 percent svetových dodávok tejto drogy. To pritiahlo zločinecké gangy z celého sveta a zvýšilo násilie a zločinnosť.
Noboa je spojenec amerického prezidenta Donalda Trumpa a v apríli bol znovuzvolený do funkcie pre svoj tvrdý postup pri obmedzovaní násilia zločineckých kartelov.