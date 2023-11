El Ghazi poprel tvrdenia Mainzu, príspevky ohľadom vojny neľutuje

Mainz 1. novembra (TASR) - Holandský futbalista Anwar El Ghazi poprel informáciu, že ľutuje svoje stanoviská ohľadom vojenského konfliktu Izraelu s Hamasom. Jeho zamestnávateľ 1. FSV Mainz 05 to označil za prekvapujúce a nepochopiteľné.



Klub nemeckej Bundesligy svojho hráča pre viacero aktivít na sociálnych sieťach suspendoval, no v pondelok zverejnil, že hráč sa k tímu vráti, keďže sa od stanovísk zreteľne dištancoval. "Nič neľutujem a nemám žiadne výčitky ohľadom mojich stanovísk. Akékoľvek komentáre vyjadrujúce moju ľútosť sa nezakladajú na pravde a ja som ich neautorizoval," zverejnil v stredu 28-ročný útočník a klub z Mainzu na to následne zareagoval, že si vec nechá právne posúdiť.



Bývalý hráč Ajaxu Amsterdam, Lille, či Aston Villy dostal 17. októbra dištanc od svojho klubu. Mainz ako dôvod zverejnil, že hráč zaujal pozíciu v blízkovýchodnom konflikte, ktorá nie je pre klub akceptovateľná. El Ghazi okrem iného zdieľal slogan "Od rieky k moru, Palestína bude slobodná." Ten sa dá chápať ako výzva na zničenie štátu Izrael, no niektorí ho vnímajú ako volanie po rovnosti medzi národmi na území historickej Palestíny. TASR informovala na základe správy AFP.