El Mayo sa priznal k obvineniam z vedenia kartelu a vydieračstva
Ku zločinom sa priznal dva týždne po tom, čo americké ministerstvo spravodlivosti oznámilo, že pre Zambadu ani pre ďalšieho drogového bossa Rafaela Cara Quintera nebude žiadať trest smrti.
Autor TASR
New York 25. augusta (TASR) - Mexický narkobarón a spoluzakladateľ drogového kartelu Sinaloa Ismael „El Mayo“ Zambada (77) sa v pondelok priznal k obvineniam vzneseným voči nemu v Spojených štátoch. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr AP a Reuters.
„Uvedomujem si škodu, ktorú nelegálne drogy spôsobili ľuďom v Spojených štátoch a Mexiku. Ospravedlňujem sa za všetko a za svoje činy beriem zodpovednosť,“ povedal Zambada v španielčine. Ešte minulý rok popieral vinu vo viacerých prípadoch obchodovania s drogami, trestných činov spojených so zbraňami či prania špinavých peňazí.
Zambada sa pred federálnym súdom v newyorskom Brooklyne priznal, že sa podieľal na vydieraní a viedol zločineckú organizáciu, ktorá bola podľa prokuratúry zodpovedná za nelegálny dovoz a distribúciu obrovského množstva drog vrátane kokaínu a heroínu.
Ku zločinom sa priznal dva týždne po tom, čo americké ministerstvo spravodlivosti oznámilo, že pre Zambadu ani pre ďalšieho drogového bossa Rafaela Cara Quintera nebude žiadať trest smrti.
„El Mayo“ viedol kartel Sinaloa spoločne s väzneným narkobarónom Joaquínom „El Chapo“ Guzmánom, ktorý si odpykáva doživotný trest v americkom Colorade. Zambadu zatkli na území Spojených štátov v júli 2024 spoločne s Joaquínom Guzmánom Lópezom - jedným zo synov El Chapa. Podľa vlastných slov bol unesený do Spojených štátov proti svojej vôli v súkromnom lietadle.
Prokuratúra tvrdí, že Zambada „stál na čele násilného, vysoko militarizovaného kartelu s vlastnou bezpečnostnou službou vyzbrojenou zbraňami a skupinou 'sicarios', teda nájomných vrahov, ktorí preňho vykonávali vraždy, únosy a mučenie“.
