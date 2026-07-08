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El País: 12 krajín NATO chystá misiu v severnom Atlantiku a Arktíde

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Na snímke Grónsko. Foto: TASR - Bruce Douglas

Nová iniciatíva nepočíta so zapojením amerických jednotiek.

Autor TASR
Madrid 8. júla (TASR) - Skupina dvanástich členských krajín NATO pripravuje novú misiu na posilnenie námornej bezpečnosti v severnom Atlantiku a Arktíde. S odvolaním sa na zdroje z prostredia Aliancie o tom informoval v stredu španielsky denník El País, píše TASR.

Nová iniciatíva nepočíta so zapojením amerických jednotiek a prichádza po niekoľkých mesiacoch nátlaku administratívy prezidenta Donalda Trumpa na Európu, aby prevzala väčšiu zodpovednosť za svoju bezpečnosť.

Grónsko „by mali kontrolovať Spojené štáty a nie Dánsko“, vyhlásil Trump v utorok v tureckej Ankare počas summitu NATO. Dánska premiérka Mette Frederiksenová v stredu zopakovala dlhodobú pozíciu Kodane, že Grónsko nie je na predaj a vyjadrila nádej, že všetci budú rešpektovať právo obyvateľov Grónska na sebaurčenie.

Nová námorná misia, ktorej podrobnosti sa ešte len dokončujú by mohla byť predstavená v stredu v Ankare. Podľa denníka El País je súčasťou súboru iniciatív, ktorými sa európski spojenci a Kanada snažia vyplniť medzeru zanechanú Spojenými štátmi. Ide o súčasť „presunu bremena“, ktoré USA požadujú od Európy, a ďalší krok k „európskejšiemu NATO“, uvádza El País.

Do misie by podľa zdrojov španielskeho denníka mali byť zapojené Holandsko, Nemecko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Kanada, Portugalsko, Španielsko a severské európske krajiny. Iniciatíva by mala pomôcť udržať vojenskú prítomnosť Aliancie v severnom Atlantiku a Arktíde a slúžiť ako platforma pre vojenské manévre či hliadkovanie.
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