El Pais: Budapešť znervózňuje Úniu, preto sa vzdá mierovej misie

Budapešť 1. augusta (TASR) - Maďarský minister zodpovedný za záležitosti Európskej únie János Bóka poslal členským krajinám Únie list, v ktorom avizoval, že Budapešť sa vzdáva svojej "mierovej misie" v súvislosti s Ukrajinou. S odvolaním sa na server hvg.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Španielsky denník El País vo štvrtok upozornil na znepokojenie EÚ pre rozhodnutie maďarskej vlády rozšíriť okruh pracovných víz pre cudzincov na Rusov a Bielorusov. Denník dodáva, že Maďarsko čoraz viac štve EÚ, preto teraz Orbánova vláda avizovala, že sa vzdáva svojho mierového plánu.



S odvolaním sa na diplomatické zdroje El Pais píše, že tento krok Budapešti prijali v Bruseli skepticky. Diplomatické zdroje členských krajín vyjadrili názor, že Orbán je veľký provokatér, ktorý "mierovú misiu" reaktivuje, ak mu príde vhod.



Španielsky denník podotýka, že maďarská vláda poburuje EÚ od začiatku predsedníctva v Rade EÚ 1. júla a pripomína cesty premiéra Viktora Orbána, ktorými sa "pokúšal presadiť mier, keď navštívil trojuholník Kyjev – Moskva – Florida, no zatiaľ bez úspechu".



Orbánova samostatná zahraničná politika spôsobila ďalšiu izoláciu Maďarska, ktorá sa prejavuje napríklad tým, že augustová schôdza ministrov EÚ sa bude konať namiesto Budapešti v Bruseli.



Nedávno Budapešťou zavedený zrýchlený vízový systém umožňuje ruským a bieloruským občanom vstúpiť do Maďarska bez bezpečnostných previerok či iných obmedzení. Môže tak umožniť ruským špiónom cestovať do Európy a von z nej, čo už kritizovala aj Európska komisia, uzatvára El Pais.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)