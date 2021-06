Pitva potvrdila, že americký podnikateľ McAfee spáchal samovraždu

Madrid 28. júna (TASR) - Oficiálna pitva zosnulého britsko-amerického podnikateľa potvrdila, že v španielskom väzení spáchal samovraždu. V pondelok to uviedol denník El País s odvolaním sa na nemenované zdroje oboznámené s prípadom.



Ako píše agentúra Reuters, vykonanie pitvy je v kompetencii katalánskych justičných orgánov. Ich hovorca však podľa vlastných slov nemal o pitevnej správe žiadne informácie.



Väzenskí dozorcovia McAfeeho našli v stredu obeseného v jeho cele, informoval minulý týždeň jeho právnik Javier Villalba. V piatok navyše uviedol, že McAfeeho vdova Janice požiadala o vykonanie ďalšej, nezávislej pitvy po tom, čo budú zverejnené výsledky tej prvej.



Janice McAfeeová totiž neverí, že jej manžel mal samovražedné sklony a z jeho smrti viní americké úrady, pripomína Reuters.



McAfeeho zatkli vlani v októbri na letisku v Barcelone. V USA ho obvinili z daňového úniku po tom, ako v rokoch 2016 až 2018 nezdokladoval svoj príjem. Ak by ho uznali za vinného, hrozil mu až 30-ročný trest odňatia slobody.



Zosnulý podnikateľ založil jednu z prvých firiem na tvorbu antivírusových programov, keď v roku 1987 založil spoločnosť, ktorú pomenoval po sebe. Niekoľko rokov po založení však z firmy odišiel a odvtedy sa v nej neangažuje. Predpokladá sa však, že naďalej ročne zarába milióny dolárov predajom kryptomien, ako aj prednášaním a konzultáciami.



McAfee mal aj v minulosti opletačky so zákonom, v roku 2012 ho na ostrove Belize dokonca vyšetrovali v súvislosti s vraždou.