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El País: Počet mŕtvych pri snahe vstúpiť do španielskej Ceuty stúpol

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Migranti prenikajú z Maroka do španielskej enklávy Ceuta v severnej Afrike vo štvrtok 30. júla 2026. Foto: TASR/AP

Tisíce migrantov prenikli počas stredy a štvrtka bez povolenia z Maroka do španielskej enklávy Ceuta.

Autor TASR
Ceuta 31. júla (TASR) - Počet nájdených tiel pri hraniciach medzi Marokom a severoafrickou španielskou enklávou Ceuta sa v piatok zvýšil na najmenej 34. Bezpečnostné zložky pokračujú v pátracích akciách, informoval denník El País s odvolaním sa na policajné zdroje, píše TASR.

Tisíce migrantov prenikli počas stredy a štvrtka bez povolenia z Maroka do španielskej enklávy Ceuta. Väčšina z nich sa tam dostala po mori. Španielska vláda vo štvrtok večer oznámila, že do Ceuty vyšle 60 vojakov, potápačské tímy a plavidlá pobrežnej stráže na posilnenie bezpečnosti. Príslušníci Občianskej gardy pôsobiaci v oblasti hovoria o kritickej situácii a riziku operačného kolapsu.

Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani vo štvrtok vyhlásil, že „podporuje uzavretie schengenského priestoru so Španielskom“, za čo si u svojho španielskeho rezortného partnera Josého Manuela Albaresa vyslúžil kritiku. Podobnú myšlienku vyslovila aj talianska premiérka Giorgia Meloniová.

Vylúčenie Španielska zo schengenského priestoru v piatok podporila tiež fínska ministerka vnútra Mari Rantanenová. „Španielsko úplne zlyhalo v ochrane vonkajších hraníc schengenského priestoru pred nelegálnou migráciou. Toto nemôže pokračovať. Všetky európske krajiny musia podporiť Meloniovej návrh. Krajiny, ktoré si neplnia svoju povinnosť chrániť vonkajšie hranice nemôžu byť členmi schengenu,“ napísala na sieti X.

Šéf holandskej diplomacie Tom Berendsen verí, že Španielsko urobí všetko „čo je potrebné“ na ochranu vonkajšej hranice EÚ. Zároveň vyzval Maroko, aby prijalo „vhodné opatrenia“ v reakcii na túto „znepokojujúcu“ situáciu.
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