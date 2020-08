Elber sa obul do Bolsonara za prístup k pandémii

Brazília 1. augusta (TASR) - Bývalý brazílsky futbalista Giovane Elber sa obul do prezidenta svojej rodnej krajiny Jaira Bolsonara za jeho prístup k pandémii koronavírusu. Niekdajší útočník Bayernu Mníchov je nespokojný s tým, ako hlava štátu zvláda situáciu.



Brazília je druhá najzasiahnutejšia krajina sveta, keď tam zaznamenali viac ako 2,6 milióna prípadov ochorenia COVID-19 a 92.568 mŕtvych. Pozitívny test mal aj samotný Bolsonaro. "Chodí bez ochranných prostriedkov, objíma iných ľudí a tvári sa, že ide iba o obyčajnú chrípku. Najhoršia je však jeho ľahostajnosť. Tvrdí, že mnohí zomrú, ale musíme sa cez to dostať, ako môže prezident niečo také povedať? Čo je to za prezidenta," citovala Elbera agentúra DPA.



Elber priznal, že má z koronavírusu obavy a má strach nielen o svoju rodinu, ale aj o najchudobnejších obyvateľov krajiny. V rozhovore pripomenul, že nedostatok financií mnohým sťažuje prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti: "Bojím sa, pretože ľudia v favelách nemajú peniaze na lekára. Kto nemá v Brazílii súkromné poistenie, nemá šancu. Dúfam, že čoskoro bude dostupná vakcína."