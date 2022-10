Elektrárne v JAR budú v noci plánovane prerušovať dodávky elektriny

Johannesburg 9.októbra (TASR) - Juhoafrická štátna elektrárenská spoločnosť Eskom oznámila, že od pondelka do stredy bude v noci plánovane prerušovať dodávky elektriny. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Juhoafrická elektrárenská sústava je dlhodobo v zlom stave a poruchy zastaraných uhoľných elektrární už viac ako desať rokov spôsobujú neplánované výpadky dodávok prúdu. Eskom ich oficiálne volá odbúravanie záťaže.



Počas súčasného prerušovania dodávok sa pokúsi opraviť poruchy a doplniť výrobnú kapacitu. "Odbúravanie záťaže sa použije na doplnenie núdzových výrobných rezerv počas noci," uviedla ESCOM vo vyhlásení.



V tomto roku do polovice septembra nastali viac ako 100 krát veľké výpadky dodávok elektriny, pričom vo veľkých mestách to bolo na viac ako šesť hodín. Niektoré lokality v ekonomicky najdôležitejšom meste Johannesburg boli bez prúdu niekoľko dní.



Eskom má v ideálnej situácii k dispozícii približne 45.000 MW inštalovaného výkonu. Pre plánovanú údržbu v súčasnosti odstavila 5487 megawattov (MW), ďalších 14.061 MW odstavili pre nečakané poruchy.



Problémy Eskomu súvisia so zlým hospodárením štátnych podnikov najmä počas vlády bývalého prezidenta Jacoba Zumu, ktorý pre korupciu a podvody musel v roku 2018 rezignovať. Teraz čelí súdnemu stíhaniu.