Elektrická energia v Kube bola obnovená v skoro všetkých provinciách
Havana 11. septembra (TASR) - Po takmer 24-hodinovom výpadku elektrickej energie na Kube boli vo štvrtok obnovené dodávky elektriny v 11 provinciách z 15, oznámila vo štvrtok Kubánska elektrická únia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Na platforme X tento úrad potvrdil, že v kubánskej metropole Havana má elektrickú energiu 79,4 percent domácnosti. „SEN (národný elektrický systém) bol opäť pripojený, pričom v štyroch provinciách sa stále čaká na obnovenie dodávok,“ dodala únia.
Výpadok Kubu postihol v stredu ráno miestneho času. Podľa tamojšieho ministerstva energetiky je to v poradí piaty blackout za menej ako rok.
AFP pripomína, že Kuba s približne 10 miliónmi obyvateľov trpí v posledných rokoch každodennými výpadkami elektriny trvajúcimi niekoľko hodín, opakovanými poruchami elektrickej siete a akútnym nedostatkom paliva na prevádzku generátorov.
Ekonomika na ostrove čelí najhoršej kríze za posledné tri desaťročia a v októbri 2024 po odstavení elektrárne Antonio Guiteras sa ostrov na niekoľko dní ponoril do tmy. Výpadky prúdu vtedy viedli k zriedkavým protivládnym protestom.
Výpadky v dodávkach elektriny zásadným spôsobom neovplyvnila ani inštalácia prvých 28 z celkovo 52 solárnych parkov financovaných Čínou. Niektoré mestá na Kube preto majú elektrinu len tri hodiny denne a tento problém sa týkal toto leto aj hlavného mesta Havana.
