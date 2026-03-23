Elektrická sieť po kolapse v Kube opäť funguje
Autor TASR
Havana 23. marca (TASR) — Elektrická rozvodná sieť na Kube je po sobotňajšom totálnom kolapse, druhom v priebehu týždňa, opäť funkčná. Dodávky sú však obnovované postupne a miestne úrady varovali, že dopyt bude stále prevyšovať ponuku. Informovali o tom v pondelok agentúry AFP a TASS.
Havanská pobočka štátnej kubánskej energetickej spoločnosti v nedeľu večer oznámila, že dodávka elektriny v kubánskom hlavnom meste bola obnovená na 66 percent.
Spoločnosť zároveň informovala, že najväčšia tepelná elektráreň v krajine nesúca meno revolucionára Antonia Guiterasa už pracuje bez prerušenia.
Elektrická prenosová sústava na Kube úplne skolabovala 21. marca - tretíkrát v priebehu marca a druhýkrát za uplynulý týždeň. Predchádzajúci blackout nastal 16. marca. Napriek opravám pokračovali v celej krajine dlhotrvajúce výpadky prúdu. Predchádzajúci zlyhanie nastalo 4. marca. Od roku 2024 bolo zaznamenaných celkom sedem celoštátnych blackoutov.
Kolapsy energetickej siete sú predovšetkým dôsledkom dlhodobých problémov, ako sú zastaraná infraštruktúra, nedostatok paliva a obchodné a ekonomické embargo USA, ktoré platí už viac ako 60 rokov. Prispievajú k nim aj prírodné katastrofy v podobe hurikánov, ktoré poškodzujú prenosovú sústavu. Denné výpadky v trvaní 12 - 20 hodín sú v niektorých častiach Kuby takmer pravidlom.
Opakujúce sa výpadky, ako aj pretrvávajúci nedostatok potravín, liekov a iných základných potrieb zvyšujú nespokojnosť verejnosti. Ľudia ju najčastejšie prejavujú v noci búchaním do hrncov. Minulý víkend demonštranti zdemolovali miestnu pobočku komunistickej strany, čo bol zriedkavý prejav násilia.
Situácia sa zhoršila po 3. januári 2026, keď USA zosadili venezuelského prezidenta Nicolása Madura. Venezuela dovtedy zabezpečovala približne polovicu dodávok paliva pre Kubu. Po Madurovom zajatí Washington uvalil na Kubu de facto ropné embargo. Vo februári americké ministerstvo financií povolilo predaj venezuelskej ropy na Kubu, avšak len pod podmienkou, že z toho nebudú profitovať vládne subjekty či armáda.
