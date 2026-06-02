< sekcia Zahraničie
ELEKTRIČKA SKONČILA V STĹPE: Pri havárii sa zranilo 20 ľudí
Na mieste nehody zasahovalo 60 hasičov a v okolí museli dočasne odstaviť dodávky elektriny.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Berlín 2. júna (TASR) - Dvadsať ľudí sa v utorok dopoludnia zranilo pri vykoľajení jednej z berlínskych električiek vo štvrti Lichtenberg, informovali miestni hasiči. Traja ľudia sú podľa nich vážne zranení a hospitalizovať museli celkovo 12 osôb. TASR o tom píše podľa agentúry DPA a denníka The Mirror.
Podľa predbežných zistení sa električka vykoľajila v zákrute a následne narazila do stĺpu trolejového vedenia. Pravú stranu električky náraz ťažko poškodil.
Na mieste nehody zasahovalo 60 hasičov a v okolí museli dočasne odstaviť dodávky elektriny. Prevádzka na električkových linkách M5 a M17 bola dočasne prerušená, pričom sa predpokladá, že odstránenie vykoľajenej električky potrvá určitý čas.
„Príčina nehody sa ešte musí objasniť. Zatiaľ nevieme povedať, či nehodu spôsobila technická porucha, ľudská chyba alebo zdravotná komplikácia,“ vyhlásil riaditeľ berlínskeho hromadného dopravcu BVG Henrik Falk.
Podľa predbežných zistení sa električka vykoľajila v zákrute a následne narazila do stĺpu trolejového vedenia. Pravú stranu električky náraz ťažko poškodil.
Na mieste nehody zasahovalo 60 hasičov a v okolí museli dočasne odstaviť dodávky elektriny. Prevádzka na električkových linkách M5 a M17 bola dočasne prerušená, pričom sa predpokladá, že odstránenie vykoľajenej električky potrvá určitý čas.
„Príčina nehody sa ešte musí objasniť. Zatiaľ nevieme povedať, či nehodu spôsobila technická porucha, ľudská chyba alebo zdravotná komplikácia,“ vyhlásil riaditeľ berlínskeho hromadného dopravcu BVG Henrik Falk.