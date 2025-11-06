< sekcia Zahraničie
Elektrobusy z Číny sa dajú zastaviť na diaľku, ohrozujú bezpečnosť
Čínsky výrobca má prístup k riadiacemu systému batérie a napájania prostredníctvom mobilnej siete.
Autor TASR
Oslo 6. novembra (TASR) - Nórsky prevádzkovateľ verejnej dopravy Ruter oznámil, že zavedie prísnejšie bezpečnostné požiadavky voči hackerským útokom na svoje elektrobusy. Test nových elektrických autobusov vyrobených v Číne totiž ukázal, že výrobca ich dokáže na diaľku zastaviť. TASR o tom píše podľa webu Euronews a britského denníka The Guardian.
Z výsledkov testov zverejnených minulý týždeň vyplýva, že čínsky výrobca autobusov Yutong Group má prístup k riadiacim systémom vozidiel kvôli aktualizáciám softvéru a diagnostike. „Teoreticky by sa to dalo zneužiť na ovplyvnenie autobusu,“ uviedol dopravca.
Testy autobusov sa uskutočnili v podzemných baniach, aby sa odstránili vonkajšie signály. Skúšali sa dva nové autobusy Yutong a trojročné vozidlá holandského výrobcu VDL, uviedol Ruter. Holandské autobusy nemajú schopnosť vykonávať bezdrôtové aktualizácie softvéru, autobusy čínskej výroby áno.
Čínsky výrobca má prístup k riadiacemu systému batérie a napájania prostredníctvom mobilnej siete. To podľa spoločnosti Ruter znamená, že teoreticky „môže výrobca zastaviť alebo znefunkčniť autobusy“.
„Po tomto testovaní sa spoločnosť Ruter presúva od obáv ku konkrétnym poznatkom o tom, ako môžeme implementovať bezpečnostné systémy, ktoré nás chránia pred nechcenou aktivitou alebo hackovaním dátových systémov autobusu,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Bernt Reitan Jenssen. Vo svojom vozovom parku má viac ako 100 autobusov Yutong.
Podobný problém podľa The Guardian rieši aj najväčšia dánska spoločnosť verejnej dopravy Movia, ktorá prevádzkuje 469 čínskych elektrobusov, z nich 262 vyrobil Yutong.
The Guardian citoval vyhlásenie spoločnosti Yutong, že „prísne dodržiava“ zákony a pravidlá miest, kde prevádzkujú jej vozidlá. Podľa vyhlásenia údaje o jej autobusoch sú uchovávané v Nemecku. Dáta sú šifrované a „používajú sa výlučne na údržbu, optimalizáciu a vylepšovanie vozidiel s cieľom uspokojiť potreby zákazníkov v oblasti popredajného servisu“.
Spoločnosť Yutong podľa svojej webovej stránky v posledných desaťročiach predala desaťtisíce vozidiel po celom svete.
