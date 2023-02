Eli Cohen: Izrael podporuje suverenitu Ukrajiny

Kyjev 16. februára (TASR) - Izrael naďalej podporuje suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny, uviedol vo štvrtok izraelský minister zahraničných vecí Eli Cohen počas návštevy Kyjeva. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Ide vôbec o prvú návštevu izraelského ministra na Ukrajine od začiatku ruskej invázie vlani 24. februára. Krátko po príchode do Kyjeva zamieril do mesta Buča v Kyjevskej oblasti, ktoré sa vlani na jar stalo symbolom vojnových zločinov páchaných ruskými vojakmi.



"Tragické zábery zanechali stopu v mojom srdci. Izrael je rázne proti zabíjaniu nevinných civilistov," povedal Cohen na tlačovej konferencii po boku ukrajinského ministra zahraničných vecí Dmytra Kulebu.



Cohen zatiaľ neprisľúbil Ukrajine pomoc vo forme zbraní, ktorú Kyjev žiada už niekoľko mesiacov. Povedal, že izraelská vláda podporí a pomôže "schváliť záruku až do výšky 200 miliónov dolárov na izraelské projekty v oblasti zdravotnej starostlivosti a civilnej infraštruktúry". Dodal, že Izrael budúci týždeň na pôde OSN podporí ukrajinský mierový plán.



Izrael zaujal od začiatku bojov na Ukrajine k vojne neutrálny postoj, pripomína AFP. Kyjevu posiela humanitárnu pomoc, no zbrane mu zatiaľ nedodal.



"Izraelskej vláde sme veľmi vďační za všetku humanitárnu pomoc," povedal Kuleba. Zdôraznil však, že pre Ukrajinu je najdôležitejšie víťazstvo na bojisku.



"Izrael vie o našom zozname vojenských potrieb. Počkáme na príslušné rozhodnutia, ktoré sa týkajú predovšetkým ochrany ukrajinského neba," dodal.



Cohen počas návštevy Ukrajiny oficiálne znovuotvoril izraelské veľvyslanectvo v Kyjeve, ktoré doteraz pre bojové operácie fungovalo v obmedzenom režime.



Šéf izraelskej diplomacie v Kyjeve tiež navštívil pamätník Babyn Jar, kde v roku 1941 nacisti zavraždili takmer 34.000 Židov.