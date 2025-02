Elon Musk nazval Vancea budúcim prezidentom

Washington 28. februára (TASR) - Poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa a najbohatší muž sveta Elon Musk v piatok uviedol, že viceprezident J. D. Vance bude jedného dňa nasledovať stopy svojho šéfa ako "budúci prezident". Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



"Najlepší viceprezident a náš budúci prezident," napísal Musk na sociálnej sieti X. Miliardár Vancea rovnako nazval už počas Trumpovej kampane. Vtedy však napísal "dúfajme, že náš budúci prezident".



Muska prezident Trump poveril úlohou nájsť spôsoby, akými by administratíva mohla ušetriť na vládnych výdavkoch a spravila tak svoje vládnutie efektívnejšie. Slúžiť na to má aj nový Úrad pre efektivitu štátnej správy (DOGE), ktorému Musk predsedá.



Napriek miliardárovej pozícii označovanej ako "špeciálny vládny zamestnanec" alebo "poradca prezidenta" je Musk podľa agentúry AFP po boku Trumpa viditeľný častejšie ako Vance.



J. D. Vance je tretím najmladším viceprezidentom v americkej histórii a taktiež jedným z najmenej skúsených. V minulosti odslúžil len jedno volebné obdobie ako senátor.



Súčasný viceprezident v minulosti označoval Trumpa za "morálnu katastrofu" a prirovnával ho k Adolfovi Hitlerovi. Vance neskôr zmenil názor a v roku 2022 získal Trumpovu podporu v kampani do Senátu za štát Ohio.