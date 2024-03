Elon Musk obhajoval užívanie ketamínu a rozptyľoval obavy investorov

Washington 18. marca (TASR) – Elon Musk potvrdil že užíva predpísaný ketamín, aby rozptýlil negatívne myšlienky, čo prináša prospech investorom Tesly. Vyhlásil to počas rozhovoru zverejneného v pondelok. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Ketamín je užitočný, pretože pomáha rozptýliť negatívne myšlienky," uviedol Musk. Potvrdil užívanie anestetika zvyčajne používaného na tlmenie bolesti a liečbu depresie. Ketamín sa však vo veľkom zneužíva ako droga s potenciálne nebezpečnými až smrteľnými následkami intoxikácie.



V amerických médiách sa preto objavili informácie, že Muskovo užívanie drog znepokojuje investorov. Technologický vizionár sa obavy v rozhovore pokúsil rozptýliť. "Minulý rok sme mali najpredávanejšie auto na svete. Ak sa na to pozriem z pohľadu investorov, tak ak niečo beriem, zrejme by som to mal brať aj naďalej," vyhlásil. Zároveň poprel, že by trpel vážnou depresiou a tvrdí, že ketamín neužíva nadmerne, ale iba občas malé množstvá na rozptýlenie negativity.



Počas rozhovoru hovoril aj o stretnutí s republikánskym prezidentským kandidátom Donaldom Trumpom, priamo mu však nevyjadril podporu. Odkláňa sa od súčasného prezidenta Joea Bidena, ale to podľa jeho slov automaticky neznamená, že podporuje Trumpa.



Musk v piatok na sociálnej platforme X vyzval Američanov, aby v novembri volili republikánov s "červenou vlnou", inak je podľa neho Amerika stratená.



"Predstavte si, ako sa toto ďalšie štyri roky zhoršuje," reagoval Musk na tvrdenie, že USA podliehajú tlaku ilegálnej migrácie. Ide o jednu z hlavných tém prejavov Donalda Trumpa.