Elon Musk odchádza zo svojej funkcie vo vláde Donalda Trumpa

Washington 29. mája (TASR) - Miliardár Elon Musk v stredu potvrdil odchod zo svojej funkcie vo vláde amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a stanice BBC.



Trump postavil šéfa spoločností Tesla a SpaceX do čela Úradu pre efektivitu štátnej správy (DOGE) v januári, keď sa stal prezidentom. Miliardár mal za približne po roka spolu so svojím tímom znížiť vládne výdavky a zrušiť rôzne americké agentúry ako takzvaný špeciálny zamestnanec vlády.



„V čase, keď sa moje vymedzené obdobie ako špeciálneho vládneho zamestnanca končí, chcel by som poďakovať prezidentovi Donaldovi Trumpovi za príležitosť znížiť zbytočné výdavky,“ napísal na svojej sociálnej sieti X.



Musk uviedol, že verí, že agentúra sa stane „spôsobom fungovania celej vlády“. Agentúra bude podľa jeho slov „s časom len silnieť“.



Nemenovaný predstaviteľ Bieleho domu podľa BBC potvrdil Muskov odchod z funkcie a povedal, že jeho „ukončenie pôsobenia“ ako špeciálneho zamestnanca vlády sa začne v stredu večer.



Informácie o plánovanom odchode Muska z funkcie vo vláde priniesol ešte začiatkom apríla magazín Politico s odvolaním sa na nemenované zdroje. Ten v tom čase uviedol, že Musk čoskoro odíde z funkcie a vráti sa k podnikaniu. Avšak túto správu v tom čase vyvrátil Biely dom, pričom hovorkyňa Karoline Leavittovej vyhlásila, že Musk odíde až po dokončení svojej práce.



Agentúra Reuters tvrdí, že DOGE znížila počet civilných federálnych zamestnancov o takmer 12 percent, teda približne o 260.000 z pôvodných 2.3 milióna. K tomu však došlo prostredníctvom hrozieb prepustením, odstupného a ponúk na predčasný odchod do dôchodku.



Muskove oznámenie o odchode z funkcie podľa stanice CNN prichádza po tom, čo vyjadril obavy zo zásadného balíka daňových a výdavkových škrtov prezidenta Trumpa, označovaný ako „One Big, Beautiful Bill“. V rozhovore pre stanicu CBS uviedol, že podľa neho by tento balík zvýšil rozpočtový deficit USA a oslabil úsilie zo strany DOGE.



Podnikateľ podľa AP počas svojho pôsobenia vo funkcii vo vláde dosiahol oveľa menej, ako dúfal. Napríklad výrazne znížil svoj cieľ v oblasti znižovania výdavkov a čoraz častejšie vyjadroval frustráciu z odporu voči svojim zámerom. Niekoľkokrát sa tiež dostal do konfliktov s poprednými členmi Trumpovej vlády, ktorým prekážali jeho snahy o preformovanie ich rezortov, a za svoje úsilie bol vystavený silnej politickej kritike, píše AP.