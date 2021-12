Elon Musk odmieta, že by sa z vesmíru snažil vytlačiť konkurentov

Londýn 30. decembra (TASR) - Americký miliardár Elon Musk odmieta tvrdenia, že jeho konštelácia Starlink zaberá vo vesmíre príliš veľa miesta. V blízkosti Zeme môžu podľa jeho slov obiehať aj "desiatky miliárd" kozmických lodí. Informoval tom v stredu na svojej webovej stránke britský denník Financial Times (FT).



"Vesmír je nesmierne obrovský a družice sú veľmi malé," povedal. Starlink podľa jeho slov v súčasnosti "nikoho nijakým spôsobom neblokuje" a nemieni to robiť ani v budúcnosti.



Elon Musk v rozhovore pre FT reagoval na tvrdenie šéfa Európskej vesmírnej agentúry (ESA) Josefa Aschbachera, podľa ktorého Musk "vytvára pravidlá" pre nové formy komerčného využívania vesmíru.



Muskov plán vyslať do vesmíru tisíce satelitov podľa Aschbachera zníži množstvo dostupných rozhlasových frekvencií a obmedzí priestor na orbite.



Muskova spoločnosť SpaceX v rámci satelitnej konštelácie Starlink na obežnú dráhu Zeme vyslala už takmer 2000 družíc a plánuje tam umiestniť ešte tisíce ďalších.



"Niekoľko tisícok satelitov neznamená nič," povedal Musk a prirovnal toto množstvo k niekoľkým tisíckam automobilov na Zemi.



Jonathan McDowell, astrofyzik z Harvardovej univerzity, však upozornil, že kozmické lode pohybujúce sa rýchlosťou 17.000 míľ za hodinu (viac ako 27.000 kilometrov za hodinu) musia mať medzi sebou oveľa väčšie rozstupy než autá. Je to nevyhnutné na to, aby mohli meniť svoju obežnú dráhu a vyhnúť sa tak možným kolíziám.



Čína v utorok spoločnosť obvinila SpaceX, že dva z jej satelitov takmer narazili do čínskej vesmírnej stanice Tchien-kung (Nebeský palác). Čínske ministerstvo zahraničných vecí v tejto súvislosti kritizovalo Spojené štáty za údajné nezodpovedné aktivity vo vesmíre a podalo v tejto veci oficiálnu sťažnosť Organizácii Spojených národov.