Elon Musk poprel aféru s manželkou spoluzakladateľa Googlu

New York 25. júla (TASR) - Najbohatší muž sveta Elon Musk dôrazne poprel ľúbostný vzťah s manželkou svojho dlhoročného priateľa a spoluzakladateľa internetového vyhľadávača Google Sergeya Brina. Vyvrátil tým nedeľňajšiu správu amerického denníka Wall Street Journal (WSJ), že aféra ukončila Brinovo manželstvo a rozbila priateľstvo s Muskom. Informácie priniesla v pondelok tlačová agentúra DPA.



"Sú to úplné bludy," napísal v nedeľu večer na Twitteri o svojej údajnej afére. Podľa WSJ bol Brin s Nicole Shanahanová v tom čase rozídení, ale stále žili spolu.



"Sergey a ja sme priatelia a boli sme spolu minulú noc na večierku! Nicole som videl dvakrát za tri roky, oba razy v prítomnosti mnohých ďalších ľudí. Nič romantické v tom nebolo," uviedol Musk.



Denník WSJ informoval, že priateľstvo s Brinom sa skončilo po evidentnom flirte Shanahanovej so zakladateľom Tesly. To údajne viedlo až k žiadosti o rozvod.



Musk a Brin boli dlhé roky priateľmi, pripomenul WSJ. Brin, ôsmy najbohatší človek na svete, mu dokonca finančne pomohol počas ekonomickej krízy v roku 2008.



Vlani na jeseň sa Brin a Shanahanová rozišli, aj keď zostali žiť pod jednou strechou. Shanahanová si zároveň evidentne získala náklonnosť najbohatšieho muža sveta.



Musk a jeho partnerka, speváčka Grimes, sa rozišli v septembri, hoci v decembri 2021 privítali na svet druhé dieťa, ktoré im porodila náhradná matka. Muskova ďalšia milenka, manažérka jeho startupovej spoločnosti Neuralink Shivon Zilisová, mu takisto na jeseň porodila potomkov, dvojčatá.



To podľa WSJ očividne nezastavilo Muska, aby mal sexuálny vzťah s odlúčenou manželkou priateľa. Dokopy sa mali dať na medzinárodnom umeleckom festivale v Miami začiatkom decembra 2021.



Brin podal žiadosť o rozvod začiatkom roka pre "neprekonateľné rozdiely", len niekoľko týždňov po tom, ako sa o afére dozvedel, dodal americký denník. Manželstvo trvalo štyri roky a narodila sa im dcéra. Žiadna zo strán situáciu nekomentovala, píše WSJ a Shanahanová získa miliardu z Brinovho majetku vo výške 95 miliárd dolárov.