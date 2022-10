Elon Musk poprel, že by s Putinom hovoril o mieri na Ukrajine

Atlanta 12. októbra (TASR) - Podnikateľ a miliardár Elon Musk odmietol tvrdenia, že so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom hovoril o vojne na Ukrajine a Muskovom "mierovom pláne" na ukončenie tohto konfliktu, ktorý vyvolal pozitívnu odozvu Moskvy. V stredu to uviedla televízia CNN, informuje TASR.



Americký politológ Ian Bremmer, ktorý zároveň pôsobí ako šéf konzultačnej spoločnosti Eurasia Group, v rozhovore pre CNN uviedol, že Musk mu v septembri osobne povedal o svojom rozhovore s Putinom.



Musk však na Twitteri pravdivosť Bremmerových slov a uviedol, že s ruským prezidentom sa nezhováral už viac ako rok. Spresnil, že spolu naposledy hovorili "pred približne 18 mesiacmi, pričom témou rozhovoru bol vesmír".



"Elon Musk mi povedal, že o Ukrajine hovoril priamo s Putinom a Kremľom. Povedal mi tiež, ako má Moskva nastavené hranice," napísal v reakcii na Twitteri Bremmer. Musk zareagoval tvrdením, že "Bremmerovi by nemal nikto veriť".



Miliardár Elon Musk na začiatku októbra otvoril na sociálnej sieti Twitter hlasovanie o svojom návrhu "mierovej dohody" medzi Moskvou a Kyjevom, v ktorom navrhol natrvalo postúpiť polostrov Krym Rusku, usporiadanie nových referend v štyroch okupovaných oblastiach na východe Ukrajiny pod záštitou OSN a neutrálny status Ukrajiny. Muskovu iniciatívu ocenil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky miliardárov návrh kritizoval. Na Twitteri v pondelok večer spustil hlasovanie s otázkou: "Ktorého Elona Muska máte radšej? – toho, ktorý podporuje Ukrajinu, alebo toho, ktorý podporuje Rusko?"