Elon Musk presunie sídla siete X a spoločnosti SpaceX do Texasu

San Fransisco 17. júla (TASR) - Americký podnikateľ a miliardár Elon Musk v utorok oznámil, že presunie sídla svojich dvoch firiem, sociálnej platformy X a vesmírnej spoločnosti SpaceX, zo štátu Kalifornia do Texasu. Ako jeden z dôvodov tohto kroku citoval nový zákon v Kalifornii, ktorý zakazuje školským úradom vyžadovať od učiteľov, aby informovali rodičov, ak ich dieťa zmení rodovú identitu alebo sexuálnu orientáciu. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Toto je posledná kvapka," uviedol Musk na sociálnej sieti X na margo zákona. Centrála SpaceX sa podľa neho presunie z kalifornského mesta Hawthorne do priemyselného komplexu Starbase v Texase a sídlo firmy X Corp zo San Francisca do texaského Austinu.



Guvernér Kalifornie Gavin Newsom v pondelok podpísal predmetný zákon. Ocenili ho organizácie zastupujúce práva ľudí LGBT+, podľa ktorých bude chrániť súkromie a bezpečnosť transrodových študentov - najmä tých, ktorí sa môžu obávať, že rodičia nebudú podporovať ich identitu. Konzervatívci zase prisľúbili, že zákon napadnú na súde.



"Guvernérovi Newsomovi som asi pred rokom jasne povedal, že podobné zákony prinútia rodiny a firmy opustiť Kaliforniu, aby ochránili svoje deti," napísal Musk.



Musk už v roku 2021 zmenil svoje vlastné bydlisko z Kalifornie do Texasu, kde sa neplatí štátna daň z príjmu fyzických osôb. V rovnakom roku presunul do Texasu aj sídlo spoločnosti Tesla vyrábajúcej elektromobily.



Vo februári zase uviedol, že presťahoval právne sídlo SpaceX zo štátu Delaware do Texasu a právne sídlo firmy Neuralink do Nevady. Reagoval tak na rozhodnutie delawareského súdu, podľa ktorého Musk ako generálny riaditeľ Tesly nemá nárok na rekordné odmeny vo výške takmer 56 miliárd dolárov. Za tento balík hlasovali akcionári spoločnosti ešte v roku 2018.