Elon Musk prevzal vedenie v sociálnej sieti Twitter, píšu médiá

San Francisco 28. októbra (TASR) - Miliardár Elon Musk vo štvrtok prevzal vedenie v sociálnej sieti Twitter a prepustil jej najvyššie postavených predstaviteľov. Uviedli to viaceré americké médiá s odvolaním na nemenované zdroje, informujú agentúry AFP a AP.



Musk v rámci prvých krokov na čele Twitteru prepustil generálneho riaditeľa tejto sociálnej siete Paraga Agrawala, finančného riaditeľa Neda Segala a ďalšieho vysokopostaveného predstaviteľa tejto spoločnosti, napísal americký denník The Washington Post a televízia CNBC.



Správy o Muskovom nástupe do vedenia tejto sociálnej siete prišli iba niekoľko hodín pred súdom určeným termínom, do ktorého mal miliardár definitívne dokončiť kúpu Twitteru, píše AFP.



Zdroje agentúry AP, ktoré si želali ostať v anonymite, nepovedali, či boli podpísané všetky dokumenty potrebné na uzavretie dohody v hodnote 44 miliárd dolárov. Potvrdili však, že Musk je na čele spoločnosti.



Americko-kanadsko-juhoafrický podnikateľ Musk vo štvrtok na Twitteri napísal, že túto sociálnu sieť kupuje, "pretože pre budúcnosť civilizácie je dôležité mať spoločné digitálne námestie, na ktorom sa dá so zdravým spôsobom diskutovať o širokej škále názorov".