Elon Musk sa odvolá proti rozsudku v spore so spoločnosťou OpenAI
Musk je spoluzakladateľom a niekdajším finančným podporovateľom firmy OpenAI, ktorá stojí za jazykovým modelom ChatGPT.
Washington 19. mája (TASR) - Miliardár Elon Musk sa odvolá proti verdiktu poroty federálneho súdu v americkom štáte Kalifornia, ktorá v pondelok rozhodla, že žalobu proti spoločnosti OpenAI a jej spoluzakladateľom podal až po uplynutí premlčacej lehoty. Sudkyňa Yvonne Gonzalezová Rogersová rozhodnutie poroty prijala a potvrdila, informovala v utorok agentúra AP.
Spoločnosť OpenAI Musk žaloval za jej premenu z neziskovej organizácie na komerčný podnik, ktorého hodnota sa podľa AFP odhaduje na 850 miliárd dolárov. Tvrdil, že generálny riaditeľ OpenAI Sam Altman a prezident OpenAI Greg Brockman neoprávnene využili jeho dar vo výške 38 miliónov dolárov, ktorý mal slúžiť na podporu výskumného laboratória vyvíjajúceho umelú inteligenciu v prospech ľudstva.
Ak by Musk v súdnom spore uspel, žiadal by návrat OpenAI k neziskovej štruktúre, čo by mohlo zmariť plánovaný vstup firmy na burzu a narušiť jej vzťahy s investormi vrátane spoločností Amazon a SoftBank.
Musk po verdikte na svojej sociálnej sieti X oznámil, že sa odvolá. Vyhlásil, že porota sa nezaoberala podstatou prípadu a že „vykrádanie charitatívnych organizácií je mimoriadne škodlivé pre charitatívne darcovstvo v Amerike“.
Miliardár zároveň kritizoval sudkyňu Rogersovú za vytvorenie „nebezpečného precedensu“ a označil ju za „aktivistickú sudkyňu“.
Počas trojtýždňového procesu vypovedalo viacero významných osobností technologického sektora. Svedectvá sa z veľkej časti sústredili na integritu Altmana a zákulisné praktiky vo vedení OpenAI. AFP pripomína, že Altman bol v novembri 2023 krátko odvolaný správnou radou spoločnosti pre nedostatok transparentnosti, no po tlaku zamestnancov sa do funkcie vrátil.
Analytik spoločnosti Wedbush Securities Dan Ives označil výsledok za „dôležité víťazstvo“ pre Altmana a OpenAI, ktoré podľa neho odstraňuje prekážku pre plánované uvedenie firmy na burzu.
