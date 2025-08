Elton John oslavuje 35 rokov abstinencie: Som vďačný za všetku lásku

Londýn 1. augusta (TASR) - Britský popový spevák a skladateľ Elton John si pripomína 35 rokov abstinencie a svojim fanúšikom po dosiahnutí tohto míľnika odkázal, že je „vďačný za všetku lásku“, ktorú od nich dostáva, uvádza magazín NME.



Sir Elton, ktorý je „čistý“ od roku 1990 a otvorene hovorí o svojom boji so závislosťou, si pripomenul 35 rokov abstinencie príspevkom na sociálnych sieťach, v ktorom poďakoval rodine, ako aj priateľom za podporu. Zdieľajúc fotografiu s ručne vyrobenými pohľadnicami, ktoré mu darovali jeho synovia Elijah a Zachary, spolu s kyticou kvetov, Elton John k príspevku napísal: „Som vďačný za všetku lásku, ktorú mi vyjadrili k jubileu abstinencie.“



Ako bolo vykreslené v životopisnom filme Rocketman, v roku 1990 si vzal rok voľna z práce, aby sa zotavil z desaťročí závislosti od alkoholu, marihuany a kokaínu, ktorou podľa vlastných slov „premárnil veľkú časť svojho života“.



Vo svojich memoároch z roku 2019 otvorene hovorí o extrémoch svojej závislosti - spomína si na čas, keď pod vplyvom kokaínu vtrhol na koncert The Rolling Stones, ako aj na moment, keď si pod vplyvom tejto drogy pomýlil Boba Dylana so záhradníkom.



Pred minuloročným 34. výročím svojej abstinencie Elton John na sociálnych sieťach napísal, že jeho život „nikdy nebol lepší“. Jeho otvorenosť ohľadom životnej cesty, o ktorej predtým hovoril, že zahŕňala pravidelné stretnutia v organizáciách AA a NA aj počas turné, mu vyniesla uznanie od fanúšikov aj kolegov.



V roku 2019 hudobník priznal, že sa po ročnej prestávke v liečbe závislosti obával, že nebude môcť vystupovať triezvy. „Keď som sa konečne vzdal závislosti a rozhodol sa vyhľadať liečbu, nastal bod, keď som sa zamyslel, či sa ešte niekedy vrátim k práci ako Elton John,“ uviedol hudobník pre magazín Variety.



„V tom čase som príliš nepremýšľal o tom, že budem umelcom. Dosiahol som najnižšiu úroveň svojho života, absolútne dno. Tak veľmi som sa nenávidel. Chcel som sa len uzdraviť. Všetku energiu, ktorá mi zostala, som venoval svojmu uzdraveniu,“ povedal.



V tom roku tiež prezradil, že gitarista The Beatles George Harrison mu pomohol počas dlhého boja so závislosťou.