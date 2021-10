E. John vytvoril rekord; jeho skladby bodujú v rebríčkoch 6 desaťročí

Londýn 13. októbra (TASR) - Britský hudobník Elton John vytvoril nový rekord a stal sa prvým hudobníkom, ktorého skladby sa dostali do prvej desiatky v prestížnom britskom hudobnom rebríčku v šiestich rôznych dekádach. V stredu to oznámila britská spoločnosť Official Charts Company, informoval portál denníka Irish Independent.



Tento rekord sa Eltonovi Johnovi podarilo prekonať jeho najnovšou skladbou s názvom Cold Heart (Pnau Remix), na ktorom s ním spolupracovala britská speváčka Dua Lipa.



Elton John (74) tak prekonal také spevácke hviezdy, akými sú Elvis Presley, Cher, Cliff Richard, David Bowie a Michael Jackson, ktorých piesne sa dostali do prvej desiatky v piatich rozličných dekádach, píše Irish Independent.



Počas hudobnej kariéry Eltona Johna sa do top desiatky britského hudobného rebríčka dostalo celkovo 33 jeho hitov. V prvej desiatke top piesní debutoval v roku 1971 so skladbou Your Song, ktorá sa umiestnila na siedmej priečke.



Sedemdesiate roky boli zároveň najúspešnejším obdobím tohto hudobníka. V tomto desaťročí sa v prvej desiatke hitov britského hudobného rebríčka umiestnilo až desať jeho piesní vrátane známych skladieb ako Rocket Man či Don’t Go Breaking My Heart.



Na prvej priečke tohto rebríčka sa počas kariéry tohto britského hudobníka umiestnilo sedem jeho piesní.



V roku 1997 sa na prvom mieste umiestnili až dva jeho hity, Candle In The Wind a Something About The Way You Look Tonight, ktoré boli do rebríčkov nasadené spolu. V Británii sa z tohto dvojitého singla predalo viac ako 4,9 milióna kusov.



Elton John plánuje 22. októbra vydať nový album s názvom Lockdown Sessions. Bude to kolekcia viacerých piesní, na ktorých spolupracoval s inými interpretmi. Tento rok sa tiež plánoval vydať na menšie turné po Británii a Európe. Pre zranenie však bol nútený tieto koncerty presunúť na rok 2023.