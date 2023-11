Elton John vyzval poslancov Británie, aby podporili jeho boj proti HIV

Londýn 30. novembra (TASR) - Britský spevák, skladateľ a klavirista Elton John v stredu predstúpil pred britský parlament a vyzval jeho poslancov, aby urobili viac pre splnenie cieľa, ktorým je eliminovať do roku 2030 nové prípady nakazenia vírusom HIV v Anglicku.



Ako v noci na štvrtok informovala agentúra AP, Elton John v roku 1992 založil nadáciu, ktorá pomohla vyzbierať milióny libier na prevenciu nákazy vírusom HIV a zníženie stigmy, akú ochorenie AIDS predstavuje.



Táto nadácia nedávno spustila kampaň na rozšírenie pilotného vládneho programu na testovania HIV u ľudí navštevujúcich oddelenia pohotovosti v nemocniciach.



V rámci programu, ktorý bol nedávno zavedený v Londýne a ďalších mestách s vysokou prevalenciou prípadov HIV, sa každá osoba vo veku 16 a viac rokov, ktorá si na pohotovosti nechá vyšetriť krv, súčasne podrobí aj testom na HIV, hepatitídy typu B a C.



Nadácia Eltona Johna teraz vyvíja tlak na britskú vládu, aby túto službu rozšírila, lebo ju považuje za kľúčovú pre odhalenie stoviek inak nezistiteľných prípadov nákazy vírusom HIV.



"Rutinné HIV testovanie na pohotovostných oddeleniach je obzvlášť dobré na detegovanie ľudí, ktorí by inak test nedostali, najčastejšie z marginalizovaných komunít," objasnila Deborah Goldová, výkonná riaditeľka nadácie National AIDS Trust.



Z oficiálnych údajov vyplýva, že 42 percent ľudí nakazených HIV je diagnostikovaných neskoro, keď je už ich imunitný systém značne poškodený.



Ako dodala AP, v stredu sa objavila oficiálna informácia, že spomínaný pilotný program sa rozšíri na 46 ďalších pohotovostných oddelení, čo pomôže osloviť ďalších najmenej 4500 ľudí v Anglicku, ktorí by mohli mať nediagnostikovaný vírus HIV.



Elton John vystúpil v britskom parlamente krátko pred piatkovým Svetovým dňom boja proti AIDS.



Hold spevákovej nadácii vzdal aj britský premiér Rishi Sunak, podľa ktorého je "sir Elton silným hlasom pre zmenu v Spojenom kráľovstve i vo svete...., lebo prostredníctvom svojej nadácie" zvýšil povedomie o tomto probléme, zmenšil stigmu a zachránil životy."