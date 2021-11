Elton John získal prestížne vyznamenanie Rad spoločníkov cti

Londýn 10. novembra (TASR) - Britskému poprockovému spevákovi a skladateľovi Eltonovi Johnovi udelili v stredu v jeho vlasti vysoké štátne vyznamenanie Rad spoločníkov cti, ktoré si na Windsorskom hrade prevzal z rúk britského princa Charlesa.



Charles na slávnostnom podujatí vymenoval hudobníka a charitatívneho patróna za člena tohto prestížneho radu, informovala tlačová agentúra AP.



Ide o jedno z najvyšších ocenení, ktoré Charlesova matka, kráľovná Alžbeta II., udeľuje občanom Spojeného kráľovstva a celého Spoločenstva národov, pričom členkou tohto radu je aj samotná panovníčka.



Rad spoločníkov cti ustanovil v roku 1917 jej starý otec, kráľ Juraj V. Vyznamenanie je určené pre ľudí, ktorí "významnou mierou počas dlhého obdobia prispievali do rozvoja umenia, vedy, lekárstva, priemyslu a riadenia štátu".



Táto exkluzívna skupina môže mať okrem panovníka naraz maximálne 65 žijúcich členov. Medzi súčasnými členmi figurujú prírodovedec David Attenborough, herečka Judi Denchová či spisovateľka Joanne Rowlingová. V minulosti tam patrili premiér Winston Churchill alebo vedec Stephen Hawking.



Elton John, ktorého povýšili do rytierskeho stavu v roku 1998, bol zaradený do kráľovninho zoznamu Radu spoločníkov cti už v roku 2019 za svoje zásluhy pre hudbu a dobročinnosť.



Hudobník sa na stredajšej ceremónii objavil s vychádzkovou palicou, ktorú používa po nedávnej operácii bedra. V príhovore si zaspomínal na svoju úspešnú a bohatú kariéru. "Mám úžasný život, ktorý napĺňa hudba," uviedol.