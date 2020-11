Elyzejské polia v Paríži sa vianočne rozsvietili napriek lockdownu

Paríž 23. novembra (TASR) - Na známej parížskej dopravnej tepne Champs-Élysées v nedeľu slávnostne rozsvietili vianočné osvetlenie. Na rozdiel od uplynulých takmer 40 rokov, čo trvá táto tradícia, sa na tomto atraktívnom podujatí zúčastnilo len niekoľko stoviek okoloidúcich. Vo Francúzsku totiž pre epidémiu vyvolanú koronavírusom SARS-CoV-2 platia obmedzenia pohybu ľudí a ekonomických aktivít.



Osvetlenie 400 stromov v alejach lemujúcich Champs-Élysées, ktoré je opäť v červenej farbe, tento rok symbolicky zapla francúzska speváčka Louane. Ľudia to mohli sledovať na internete a sociálnych sieťach, pričom sa ich podľa denníka Le Parisien dívalo naživo viac ako 50.000.



V ich reakciách však rezonovalo, že Elyzejské polia nemajú obvyklú atmosféru - chýbali davy nadšených obyvateľov Paríža a okolia i turisti z celého sveta, ktorých sa tam vlani zišlo vyše 70.000. Obvykle tiež slávnostne vysvietené obchody a reštaurácie zostali pre lockdown ponorené do tmy.



Aj keď vianočná výzdoba v uliciach Paríža je iná ako po minulé roky, Jean-Noël Reinhardt - predseda výboru Champs-Élysées, ktorý sa stará o slávnostné osvetlenie tejto prestížnej triedy - však vysvetlil, že je nevyhnutné "byť sprostredkovateľom dôvery v budúcnosť a optimizmu".



V súvislosti s koronavírusom nového typu je tradičný spôsob slávenia Vianoc vo Francúzsku - v kruhu širokej rodiny - stále otázny. Minister zdravotníctva Olivier Véran minulý týždeň uviedol, že nemôže Francúzom sľúbiť také Vianoce, na aké sú zvyknutí, "aj keď by si to želal".



Aj po 1. decembri budú Francúzi pri cestovaní musieť mať osvedčenie o cieli a dôvode cesty mimo svojho mesta. Nateraz nie je známe, či to bude potrebné aj počas vianočných sviatkov. Vláda o tom rozhodne v závislosti od epidemickej situácie.



Očakáva sa však tiež, že prezident Emmanuel Macron v utorok oznámi nové zmeny v platných reštriktívnych opatreniach.



Podľa informácií z nedele v čase od soboty do nedele večera v súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo vo Francúzsku ďalších 215 ľudí, čím celkový počet obetí pandémie v tejto krajine stúpol na 48.732.



Počet nových registrovaných prípadov kontaminácie mierne klesol - v sobotu bola nákaza potvrdená u 13.157 ľudí, zatiaľ čo týždeň predtým ich bolo 27.228. Klesol aj počet ľudí hospitalizovaných pre nákazu koronavírusom nového typu.