Elyzejský palác: Dôvody pre návrat Ruska do G7 zatiaľ nie sú

Paríž 3. júna (TASR) - Francúzsko sa domnieva, že dôvody, ktoré viedli k vylúčeniu Ruska zo skupiny G7, zatiaľ nepominuli. Paríž súčasne pochybuje o želaní samotnej Moskvy pripojiť sa k skupine siedmich ekonomicky najvyspelejších krajín sveta. Podľa agentúry Reuters to v stredu uviedol zdroj z Elyzejského paláca, ktorý je sídlom francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona.



Paríž reagoval na vyhlásenie prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý v noci na minulú sobotu oznámil, že odloží júnový summit skupiny G7 a pozve naň aj ďalšie krajiny. Toto zoskupenie združujúce ekonomicky najvyspelejšie štáty už podľa Trumpa neodráža skutočnú situáciu vo svete.



Summit G7 by sa mal podľa Trumpa namiesto júna konať až na jeseň, a to aj za účasti viacerých ďalších krajín. Konkrétne v tejto súvislosti spomenul Rusko, Južnú Kóreu, Indiu a Austráliu.



Rusko bolo z pôvodnej G8 vylúčené pred piatimi rokmi v reakcii na anexiu Krymského polostrova.



"Rusko bolo z G7 vylúčené z konkrétnych dôvodov a dnes nevidíme, že by sa táto situácia zmenila," uviedol zdroj Elyzejského paláca. Dodal však, že Macron i ďalší medzinárodní partneri zastávajú názor, že treba nájsť prostriedky na dialóg s Ruskom.



"Existujú rôzne formy, ako viesť dialóg, nevieme, čo si predstaviť pod návratom Ruska do G7 alebo G8. V každom prípade v rámci skupiny (G7) musí byť konsenzus a my vieme, že v tejto veci (prizvania Ruska) neexistuje zhoda," dodal zdroj.



Podľa jeho názoru "skôr, než budeme hovoriť o návrate Ruska do G7, mali by sme si byť istí aj zámermi Ruska. Nemám pocit, že by sa Rusi ponáhľali alebo boli veľmi dychtiví po návrate do G7 (...) Často sme od Rusov počuli, že G7 je zastaraná" a že jej miesto zaujala G20."



Macron v auguste 2019 na summite G7 v baskickom prímorskom letovisku Biarritz na juhozápade Francúzska vylúčil bezpodmienečný návrat Ruska do G7 - podľa neho by predstavoval "strategickú chybu" a "posvätenie istej formy beztrestnosti". Macron vtedy označil za nevyhnutné, aby bol dosiahnutý pokrok v riešení ukrajinského konfliktu.



Britská vláda v pondelok oznámila, že nepodporí znovuprijatie Ruska do skupiny G7. Uviedol to hovorca britského premiéra Borisa Johnsona, ktorý však súčasne dodal, že o tom, ktorí svetoví lídri budú na najbližší summit pozvaní, rozhoduje hosťujúca krajina, teda Spojené štáty.



S Trumpovým návrhom nesúhlasí ani kanadský premiér Justin Trudeau, ktorý poukázal na pokračujúce nerešpektovanie medzinárodných pravidiel a noriem zo strany Ruska.