Elyzejský palác: Macron vymenuje nového premiéra v najbližších dňoch
Kancelária premiéra avizovala, že Bayrou odovzdá rezignáciu prezidentovi v utorok ráno.
Autor TASR
Paríž 8. septembra (TASR) - Francúzsky prezident Emmanuel Macron vymenuje nového premiéra v najbližších dňoch. Parlament v pondelok vyslovil nedôveru vláde Francoisa Bayroua, ktorý odovzdá rezignáciu prezidentovi v utorok ráno. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.
„Prezident berie na vedomie výsledok hlasovania poslancov. Zajtra sa stretne s premiérom Francoisom Bayrouom, aby prijal demisiu jeho vlády. Prezident republiky vymenuje nového premiéra v najbližších dňoch,“ oznámila kancelária prezidenta.
Francúzska vládna koalícia v pondelkovom hlasovaní o dôvere po deviatich mesiacoch vo funkcii nezískala v parlamente potrebnú podporu - 194 poslancov hlasovala za a 364 proti. Kancelária premiéra avizovala, že Bayrou odovzdá rezignáciu prezidentovi v utorok ráno.
Francúzsky premiér chcel vyvolaním hlasovania o dôvere vlády získať podporu pre škrty vo vládnych výdavkoch. Bayrou tvrdil, že poslancov žiada, aby „potvrdili rozsah úsilia“, ktorým sa vláda snaží znížiť výdavky rozpočtu o 43,8 miliárd eur. Návrh počítal napríklad so zrušením dvoch štátnych sviatkov a mal znížiť rozpočtový deficit Francúzska na 4,6 percenta hrubého domáceho produktu.
Hlasovanie proti návrhu o vyslovenie dôvery vopred avizovala Socialistická strana (PS), zelení, komunisti, krajne ľavicové Nepoddajné Francúzsko (LFI) i krajne pravicové Národné združenie (RN) Marine Le Penovej.
Bayrou je predsedom centristického Demokratického hnutia (MoDem) a menšinovú vládu viedol od decembra po tom, čo francúzsky prezident Emmanuel Macron minulý rok prekvapivo vyhlásil predčasné voľby. V júli vláda ustála hlasovanie o nedôvere iniciované socialistami.
