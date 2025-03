Elyzejský palác poprel Macronovu cestu do Washingtonu

Paríž 5. marca (TASR) - Cesta francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a britským premiérom Keirom Starmerom do Washingtonu "nie je plánovaná", oznámil v stredu Elyzejský palác v rozpore s predchádzajúcim vyjadrením hovorkyne francúzskej vlády Sophie Primasovej. Informovali o tom agentúra AFP a televízia BFM, píše TASR.



Primasová po stredajšom zasadnutí francúzskej vlády na tlačovej konferencii vyhlásila, že spoločná návšteva Macrona, Starmera a Zelenského sa zvažuje. Neuviedla presný dátum, ale dodala, že je plánovaná v krátkodobom horizonte, čo však prezidentská kancelária teraz poprela.



Macron v stredu večer prednesie televízny prejav k občanom Francúzska. AFP pripomína, že pôjde o jeho prvý príhovor, odkedy americký prezident Donald Trump začal intenzívne presadzovať svoju zahraničnú politiku, predovšetkým v súvislosti s vojnou rozpútanou Ruskom voči Ukrajine. Po ostrej výmene názorov medzi Trumpom, jeho viceprezidentom J. D. Vanceom a Zelenským Spojené štáty pozastavili vojenskú pomoc pre Ukrajinu.



V reakcii na to Primasová po rokovaní francúzskej vlády uviedla, že Francúzsko je "pripravené zintenzívniť svoju podporu Ukrajine" a je na to odhodlané viac ako kedykoľvek doteraz.



BFM konštatovala, že závery z rokovania francúzskej vlády sú plne v súlade s vyhlásením premiéra Francoisa Bayroua, ktorý v pondelok počas rozpravy v Národnom zhromaždení avizoval, že Francúzsko sa spolu s ďalšími spojencami bude snažiť "spojiť všetky možné prostriedky" na kompenzáciu zmrazenia americkej vojenskej pomoci pre Ukrajinu.



Očakáva sa, že Macron v prejave k národu načrtne ďalšie možné rozhodnutia Francúzska v záujme podpory Ukrajiny. Okrem toho Macron v stredu v Paríži prijme maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorý je považovaný za človeka blízkeho ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi a priateľa Trumpa.



Vo štvrtok Macron odcestuje do Bruselu, aby sa zúčastnil na európskom summite, na ktorom sa bude diskutovať o pláne prezbrojenia EÚ. Ten by jej mal podľa Európskej komisie umožniť zmobilizovať takmer 800 miliárd eur na svoju obranu a poskytnúť Ukrajine okamžitú pomoc.