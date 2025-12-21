< sekcia Zahraničie
Elyzejský palác víta pripravenosť Putina rokovať s Macronom
Macronov úrad dodal, že podmienky, za ktorých by sa takýto rozhovor mohol uskutočniť, budú určené počas nasledujúcich dní.
Autor TASR
Paríž 21. decembra (TASR) - Francúzsky prezidentský úrad v nedeľu privítal pripravenosť ruského lídra Vladimira Putina na rokovania s tamojšou hlavou štátu Emmanuelom Macronom, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Macronov úrad dodal, že podmienky, za ktorých by sa takýto rozhovor mohol uskutočniť, budú určené počas nasledujúcich dní.
„Je vítané, že Kremeľ verejne súhlasil s týmto prístupom. V najbližších dňoch sa rozhodneme o najlepšom spôsobe, ako postupovať,“ uviedol Elyzejský palác po tom, čo hovorca Kremľa uviedol, že Putin „vyjadril ochotu viesť dialóg“ s francúzskym prezidentom.
Putin podľa hovorcu „vyjadril pripravenosť zapojiť sa do dialógu s Macronom“. „Preto, ak existuje vzájomná politická vôľa, možno to hodnotiť iba pozitívne,“ konštatoval hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Francúzsky prezident v piatok povedal, že Európa bude musieť nadviazať priame rokovania s Putinom, ak zlyhajú najnovšie snahy vedené Spojenými štátmi o sprostredkovanie mierovej dohody medzi Ukrajinou a Ruskom. „Verím, že je v našom záujme ako Európanov a Ukrajincov nájsť vhodný rámec na znovu otvorenie tejto diskusie v nasledujúcich týždňoch,“ uviedol Macron.
Macron v júli po prvýkrát od roku 2022 telefonoval s Putinom. Okrem vojny na Ukrajine hovorili aj o vývoji na Blízkom východe a iránsko-izraelskom konflikte. Peskov v tom čase uviedol, že o tento telefonát požiadal Macron. Prezidenti spolu predtým naposledy hovorili v septembri 2022, viac ako pol roka po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.
Macronov úrad dodal, že podmienky, za ktorých by sa takýto rozhovor mohol uskutočniť, budú určené počas nasledujúcich dní.
„Je vítané, že Kremeľ verejne súhlasil s týmto prístupom. V najbližších dňoch sa rozhodneme o najlepšom spôsobe, ako postupovať,“ uviedol Elyzejský palác po tom, čo hovorca Kremľa uviedol, že Putin „vyjadril ochotu viesť dialóg“ s francúzskym prezidentom.
Putin podľa hovorcu „vyjadril pripravenosť zapojiť sa do dialógu s Macronom“. „Preto, ak existuje vzájomná politická vôľa, možno to hodnotiť iba pozitívne,“ konštatoval hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Francúzsky prezident v piatok povedal, že Európa bude musieť nadviazať priame rokovania s Putinom, ak zlyhajú najnovšie snahy vedené Spojenými štátmi o sprostredkovanie mierovej dohody medzi Ukrajinou a Ruskom. „Verím, že je v našom záujme ako Európanov a Ukrajincov nájsť vhodný rámec na znovu otvorenie tejto diskusie v nasledujúcich týždňoch,“ uviedol Macron.
Macron v júli po prvýkrát od roku 2022 telefonoval s Putinom. Okrem vojny na Ukrajine hovorili aj o vývoji na Blízkom východe a iránsko-izraelskom konflikte. Peskov v tom čase uviedol, že o tento telefonát požiadal Macron. Prezidenti spolu predtým naposledy hovorili v septembri 2022, viac ako pol roka po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu.