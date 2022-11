EMA apeluje, aby sa ohrozené skupiny ľudí dali zaočkovať proti covidu

Ženeva 25. novembra (TASR) - Druhú posilňovaciu dávky vakcíny proti infekčnému ochoreniu COVID-19 dostalo v Európe iba 29 percent ľudí zo skupiny nad 60 rokov, imunokompromitovaných alebo chronicky chorých. Vo štvrtok o tom informoval vedúci vakcinačnej stratégie Európskej agentúry pre lieky Marco Cavaleri.



Podľa agentúry Reuters, monitorovanej v piatok agentúrou TASR, Cavaleri nástojil: "Je dôležité, aby sa zraniteľní ľudia dali v najbližších týždňoch zaočkovať".



Vysvetlil, že "posledné týždne neukázali výrazný nárast kontaminácií (covidom) v Európskej únii, ale to sa môžu rýchlo zmeniť" počas chladnejších zimných mesiacov.



Hlavný lekár EMA Steffen Thirstrup varoval, že pokles počtu prípadov za posledných niekoľko týždňov by nemal vytvárať falošný pocit bezpečia, pretože nárast prípadov by mohol ľahko znovu ohroziť zraniteľné skupiny.



"Aj keď sa mnohé štáty otvorili a život v nich sa viac-menej vrátil do normálu, stále existuje veľa cirkulujúcich vírusov," upozornil Thirstrup.



Cavaleri podotkol, že nárast výskytu subvariantu BQ1.1, ktorý čoskoro vytlačí BA.5, zníži účinnosť neúplnej ochrany vakcínou. "Je dôležité, aby boli zraniteľní ľudia očkovaní," apeloval Cavaleri.



"Tento vírus si zachováva rýchle tempo svojho vývoja a nové subvarianty variantu omikron sú na vzostupe," povedal Cavaleri a dodal, že tieto sú odolnejšie voči vakcínam.



Podľa neho je znepokojujúce, že dostupné protilátky na boj proti vírusu u infikovaných pacientov už proti novým subvariantom nefungujú.



EMA má aj preto v úmysle vydať nové usmernenia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v otázke takejto liečby, informoval Cavaleri.



Cavaleri uviedol, že EMA je tiež v kontakte so spoločnosťami, ktoré pracujú na novej generácii monoklonálnych protilátok proti COVID-19, aby pomohli urýchliť ich vývoj. Najbližšie takéto stretnutie sa podľa jeho slov uskutoční v decembri.



Antivírusový liek, ktorý sa ukázal ako účinný proti všetkým variantom a subvariantom choroby COVID-19, je Paxlovid od spoločnosti Pfizer, konštatoval Cavaleri.



Ukázalo sa tiež, že tento liek zabraňuje aj postakútnym, dlhodobejším následkom choroby, dodal.



Konštatoval súčasne, že v EÚ je problém dostať sa k Paxlovidu dostatočne promptne, čo sa však EMA a vlády členských krajín EÚ snažia napraviť.