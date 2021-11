EMA by mohla schváliť vakcíny proti variantu omikron do 4 mesiacov

Brusel 30. novembra (TASR) - Európska agentúra pre lieky (EMA) by mohla v prípade potreby schváliť vakcíny proti COVID-19 prispôsobené na nový variant omikron do troch až štyroch mesiacov. Uviedla to v utorok riaditeľka EMA Emer Cookeová.



Šéfka agentúry na pôde Európskeho parlamentu zdôraznila, že experti zatiaľ nevedia, či výrobcovia liekov budú musieť vylepšiť svoje vakcíny, aby chránili pred variantom omikron. Cookeová však dodala, že jej agentúra sa na túto možnosť pripravuje.



"Vieme, že vírusy mutujú a sme na to pripravení už od februára minulého roku. Zaviedli sme usmernenia, ktoré spoločnostiam umožnia v prípade potreby rýchlo prispôsobiť vakcínu," povedala Cookeová.



Agentúra Reuters pripomenula, že slová šéfky EMA prišli v deň, keď denník Financial Times zverejnil rozhovor s generálnym riaditeľom spoločnosti Moderna, ktorý sa obáva, že súčasné vakcíny nemusia byť proti omikronu účinné a vývoj nových účinných očkovacích látok potrvá celé mesiace.