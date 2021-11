EMA čoskoro rozhodne o vakcíne od Moderny pre deti od 6 do 11 rokov

Haag 10. novembra (TASR) - Európska agentúra pre lieky (EMA) v stredu oznámila, že o podávaní vakcíny proti covidu od spoločnosti Moderna deťom od šiestich do 11 rokov rozhodne zrejme v priebehu dvoch mesiacov. Informovala o tom agentúra AFP.



"Ide o skrátený časový plán v porovnaní s procesmi posudzovania mimo pandémie," uviedla EMA, ktorá už predtým schválila vakcínu od Moderny pre deti nad 12 rokov.



Zdravotnícke orgány niekoľkých štátov vrátane Francúzska a Nemecka medzitým uviedli, že neodporúčajú podávanie vakcíny od Moderny pre osoby mladšie ako 30 rokov z dôvodu zriedkavých vedľajších účinkov – zápalu srdcového svalu alebo osrdcovníka.



Moderna v októbri informovala, že klinické skúšky vakcíny u detí vo veku od šiestich do 11 rokov potvrdili silnú imunitnú odpoveď s vysokou hladinou protilátok.



Rozhodnutie EMA o používaní vakcíny od spoločností Pfizer a BioNTech u detí od piatich do 11 rokov sa očakáva v decembri. Podobné zriedkavé vedľajšie účinky sú hlásené aj pri tejto vakcíne, pripomína AFP.