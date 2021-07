EMA: Dve dávky vakcíny proti covidu chránia aj proti delta variantu

Haag 1. júla (TASR) - Dve dávky očkovacej látky proti covidu zjavne poskytujú ochranu aj pred rýchlo sa šíriacim delta variantom koronavírusu, oznámila vo štvrtok Európska agentúra pre lieky (EMA). Informuje o tom tlačová agentúra AFP.



Pozitívne hodnotenie prišlo v čase, keď Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varovala, že šírenie delta variantu, po prvý raz odhaleného v Indii, by mohlo viesť k novej vlne pandémie v Európe.



Vedúci pracovnej skupiny EMA pre očkovacie stratégie Marco Cavaleri uviedol, že regulačný úrad EÚ si "uvedomuje obavy spôsobené rýchlym šírením delta variantu".



"Práve teraz to vyzerá tak, že štyri vakcíny schválené v Európskej únii chránia proti všetkým kmeňom (koronavírusu) kolujúcim v Európe vrátane delta variantu," povedal Cavaleri.



EMA podľa neho vyzýva výrobcov vakcín, aby stále preverovali, či sú ich očkovacie látky účinné voči všetkým novým variantom vrátane variantu známeho ako delta plus, pri ktorom sa objavila ďalšia mutácia.



"V priebehu posledných mesiacov sa objavil rad variantov a očakávame, že prídu ďalšie," priblížil Cavaleri.