EMA: EÚ musí využívať všetky dostupné vakcíny, ak chce poraziť covid

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jakub Kotian

Amsterdam 17. júna (TASR) - Členské štáty Európskej únie musia využiť v boji proti pandémii koronavírusu všetky dostupné vakcíny. Zároveň je ešte priskoro povedať, či je najlepší nejaký konkrétny typ vakcíny. Vo štvrtok to vyhlásila Európska agentúra pre lieky (EMA), ktorú citovala tlačová agentúra AFP.Vyjadrenia regulačného úradu EÚ prišli v období, keď viacero krajín obmedzilo používanie takzvaných vektorových, čiže adenovírusových vakcín, napríklad tých od spoločností AstraZeneca a Johnson & Johnson (J&J). Rozhodli sa tak pre to, že tieto očkovacie látky sú spájané so zriedkavými krvnými zrazeninami, pričom namiesto nich ľuďom teraz podávajú vakcíny založené na technológii mRNA od spoločností Pfizer/BioNTech a Moderna." povedal na tlačovej konferencii šéf EMA pre stratégiu očkovania Marco Cavaleri. Dodal, že je už "".EMA začiatkom týždňa poprela, že Cavaleri cez víkend v rozhovore pre taliansky denník La Stampa vyhlásil, že krajiny EÚ by mali vakcínu od Astrazenecy prestať podávať aj ľuďom nad 60 rokov, pre ktorých je v súčasnosti táto vakcína v mnohých štátov vyčlenená. Samotný Cavaleri toto tvrdenie označil za dezinterpretáciu. Vo štvrtok následne povedal, že išlo o "" príhodu a z mnohých hľadísk".Odborník EMA dodal, že je "", ktorý typ technológie pri výrobe vakcín sa v budúcnosti ukáže ako prevládajúci či hlavný, a že všetky existujúce vakcíny "". "" doplnil Cavaleri.EMA medzitým tiež oznámila, že v EÚ je momentálne preventívne zadržiavaných 17 miliónov dávok vakcín od J&J. Únia takýmto krokom reagovala na situáciu v USA, kde bol vysoký počet dávok tejto vakcíny, vyrobenej v rovnakom čase, ako tie, čo sa dostali do EÚ, kontaminovaný materiálom inej očkovacej látky.