EÚ v treťom štvrťroku dostane od Moderny ďalších 40 miliónov dávok

Haag 31. júla (TASR) - Európska agentúra pre lieky (EMA) v piatok oznámila, že Európska únia by do októbra mala dostať ďalších 40 miliónov dávok vakcíny od americkej spoločnosti Moderna, informovala agentúra AFP. Moderna navyšuje výrobu v dvoch nových zariadeniach v USA.



EMA v júni súhlasila, aby zariadenia v amerických štátoch Massachusetts a New Hampshire vyrábali prísady potrebné pre vakcínu používanú v Európe. Európska agentúra pre lieky vtedy odhadovala, že tieto dve zariadenia dokážu každý mesiac vyrobiť dodatočné dva milióny liekoviek pre potreby trhu EÚ.



EMA však v piatok uviedla, že schválila navýšenie výroby v týchto zariadeniach, čo by malo mať "výrazný účinok na dodávky vakcíny Spikevax" od spoločnosti Moderna.



"Americký dodávateľský reťazec v treťom štvrťroku 2021 podľa odhadov na európsky trh dodá 40 miliónov dávok," uviedla EMA.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v utorok oznámila, EÚ dosiahla v utorok svoj cieľ podať do konca júla 70 percentám svojich dospelých obyvateľov aspoň jednu dávku vakcíny proti ochoreniu SARS-CoV-2. Plne zaočkovaných je 57 percent obyvateľstva. Von der Leyenová však takisto upozornila na nebezpečenstvo súvisiace s variantom delta.