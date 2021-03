EMA na budúci týždeň opäť posúdi bezpečnosť vakcíny od AstraZenecy

Amsterdam 31. marca (TASR) - Európska agentúra pre lieky (EMA) sa bude budúci týždeň opäť zaoberať posudzovaním bezpečnosti vakcíny proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca. Informovala o tom v stredu agentúra DPA.



O správe a ďalších analýzach expertnej skupiny, ktorá sa zišla už v pondelok, sa má rokovať na zasadnutí bezpečnostného výboru EMA v termíne 6.-9. apríla. Následne sa očakáva, že EMA vydá aktualizáciu odporúčaní pre použitie tejto očkovacej látky, uviedla EMA pre DPA.



Bristko-švédska farmaceutická firma v stredu tiež potvrdila, že svoju očkovaciu látku plánuje premenovať - jej nový názov bude Vaxzevria. Toto pomenovanie podľa spoločnosti schválila i EMA a jeho uvedenie sa očakáva do šiestich mesiacov.



"Premenovanie na trvalú obchodnú značku je bežné a plánovalo sa už celé mesiace," uviedla AstraZeneca vo vyhlásení.



EMA 18. marca vydala vyhlásenie o tom, že vakcína od firmy AstraZeneca nemá priame spojenie s prípadmi zrážanlivosti krvi a je "bezpečná a účinná". Dodala tiež, že prípady trombóz po zaočkovaní bude naďalej skúmať.



K tomuto zisteniu odborníci agentúry dospeli po takmer dvojtýždňovom vyšetrovaní, do ktorého boli zapojené všetky vnútroštátne orgány z každého členského štátu EÚ a tiež zo Spojeného kráľovstva, vrátane nezávislých odborníkov na poruchy zrážania krvi.



Nemecko v utorok rozhodlo, že vakcína od AstraZenecy sa bude v krajine podávať len osobám starším ako 60 rokov. Mladší ľudia sa ňou môžu zaočkovať na vlastné riziko po dohode s lekárom v prípade, že patria do skupiny osôb, ktorým hrozí vážny priebeh choroby COVID-19.