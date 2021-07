EMA: Na ochranu pred deltou sú potrebné obe dávky vakcíny

Haag 14. júla (TASR) - Európska agentúra pre lieky (EMA) v stredu vyhlásila, že na zaistenie dostatočnej ochrany voči vysoko nákazlivému variantu delta sú potrebné obe dávky vakcíny proti koronavírusu. Informovala o tom agentúra AFP.



"Predbežné dôkazy naznačujú, že dve dávky dvojdávkovej vakcíny... sú potrebné na zaistenie dostatočnej ochrany voči variantu delta," uviedla EMA. "Dodržiavanie odporúčaného očkovacieho postupu je dôležité na dosiahnutie najvyššej miery ochrany," dodala EMA.



Agentúra varovala, že znepokojujúci variant vírusu, ktorý bol zaznamenaný najprv v Indii, "sa v Európe rýchlo šíri a môže vážne narušiť snahy kontrolovať pandémiu".



Európske centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC) vyhlásilo, že do konca augusta bude variant delta tvoriť 90 percent všetkých prípadov nákazy. "Krajiny by mali preto v každom prípade zrýchliť vakcinačné programy vrátane podávania druhých dávok...," apelovala EMA s tým, že je potrebné čo najskôr prijať opatrenia, ktoré zabránia výskytu ďalších variantov vírusu.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu uviedla, že prítomnosť variantu delta zistili za posledné dva mesiace už v najmenej 111 krajinách a v nasledujúcich mesiacoch sa pravdepodobne stane dominantným variantom na celom svete.