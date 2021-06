EMA neodporúča AstraZenecu ľuďom so syndrómom kapilárneho úniku

Amsterdam 11. júna (TASR) - Európska agentúra pre lieky (EMA) neodporúča používať vakcínu Vaxzevria od spoločnosti AstraZeneca proti novému koronavírusu u ľudí, ktorí mali syndróm kapilárneho úniku. EMA o tom informovala v piatok na svojej internetovej stránke.



Podľa EMA dospel k tomuto záveru jej Výbor pre hodnotenie rizík liekov (PRAC). Podľa tohto výboru by k informáciám o výrobku mala byť pridaná informácia o syndróme kapilárneho úniku ako novom vedľajšom účinku vakcíny, a to spolu s varovaním zameraným na zvýšenie informovanosti zdravotníckeho personálu a pacientov o tomto riziku.



Výbor vykonal hĺbkové preskúmanie šiestich prípadov syndrómu kapilárneho úniku u ľudí, ktorí dostali vakcínu Vaxzevria. Väčšina prípadov sa vyskytla u žien a do štyroch dní po očkovaní. Traja z postihnutých mali v minulosti syndróm kapilárneho úniku a jeden z nich následne zomrel.



EMA uvádza, že syndróm kapilárneho úniku je veľmi zriedkavý závažný stav, ktorý spôsobuje únik tekutín z malých krvných ciev (kapilár), ktorý má za následok opuch hlavne rúk a nôh, nízky krvný tlak, zhusťovanie krvi a nízku hladinu albumínu (dôležitej krvnej bielkoviny).



Ľudia, ktorí boli očkovaní vakcínou Vaxzevria, by mali vyhľadať okamžitú lekársku pomoc, ak sa u nich v dňoch po očkovaní vyskytne rýchly opuch rúk a nôh alebo náhle zvýšenie telesnej hmotnosti. Tieto príznaky sú často spojené s pocitom mdloby (v dôsledku nízkeho krvného tlaku).