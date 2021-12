EMA odporúča na autorizáciu tri lieky proti koronavírusu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Haag 16. decembra (TASR) - Európska lieková agentúra (EMA) odporučila vo štvrtok na núdzové použitie antivirotikum na liečbu covidu s názvom Paxlovid od spoločnosti Pfizer. EMA zároveň odporučila na schválenie aj ďalšie dva lieky na liečbu koronavírusu, píše agentúra AFP.Liečivo Paxlovid, ktoré ešte nie je v EÚ povolené, sa môže použiť na liečbu dospelých pacientov s koronavírusom, ktorí nepotrebujú byť napojení na kyslík a hrozí u nich riziko vzniku závažného priebehu tohto ochorenia. Paxlovid sa má podať čo najskôr po diagnostikovaní covidu a do piatich dní od nástupu príznakov. Dve účinné látky tohto lieku – PF-07321332 a ritonavir, ktoré sú dostupné ako samostatné tablety – sa majú užívať spolu dvakrát denne počas piatich dní.EMA vydala toto odporúčanie pre orgány v jednotlivých členských krajinách Únie, ktoré môžu rozhodnúť o použití tohto lieku pred vydaním povolenia na jeho uvedenie na trh – a to napríklad v podmienkach núdzového použitia, vzhľadom na rastúci počet infekcií a úmrtí v dôsledku ochorenia COVID-19 v celej EÚ.Výbor EMA pre lieky na humánne použitie (CHMP) tiež vo štvrtok odporučil na schválenie aj ďalšie dva lieky proti koronavírusu – Xevudy (sotrovimab) od britskej firmy GlaxoSmithKline a Kineret (anakinra) od švédskej firmy Orphan Biovitrum.EMA odporučila rozšírenie indikácie lieku Kineret tak, aby zahŕňala liečbu ochorenia COVID-19 u dospelých pacientov so zápalom pľúc, ktorí potrebujú byť napojení na kyslík a hrozí u nich riziko závažného respiračného zlyhania.Imunosupresívum Kineret používané v súčasnosti aj na liečbu zápalových stavov by tak podľa EMA mohloCHMP odporučil liek Xevudy na liečbu COVID-19 u dospelých a dospievajúcich vo veku od 12 rokov, ktorí nie sú napojení na kyslík a u ktorých je zvýšené riziko, že sa ich ochorenie stane závažným. Prípravok v štúdiiXuvedy funguje na báze monoklonálnych protilátok – laboratórne vyrobených protilátok, ktoré majú schopnosť rozpoznať a prichytiť sa k špecifickej štruktúre, v tomto prípade k tzv. hrotovej bielkovine, ktorá pokrýva vírus SARS-CoV-2, a zabrániť tak preniknutiu vírusu do buniek ľudského tela.