EMA odporučila použitie vakcíny proti pravým kiahňam

Haag 22. júla (TASR) - Európska agentúra pre lieky (EMA) odporučila v piatok schválenie použitia vakcíny Imvanex proti pravým kiahňam aj v boji proti opičím kiahňam. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Rozšírenie použitia očkovacej látky Imvanex aj na "ochranu dospelých ľudí pred opičími kiahňami" odporučil Výbor EMA pre lieky na humánne použitie (CHMP), ktorý vakcínu za týmto účelom posudzoval od konca júna.



Vakcína Imvanex, vyvinutá dánskou biotechnologickou spoločnosťou Bavarian Nordic, je v EÚ schválená na použitie pri ochrane pred pravými kiahňami od roku 2013. Z dôvodu podobnosti medzi vírusom pravých a opičích kiahní bola považovaná za vakcínu potenciálne chrániacu aj proti opičím kiahňam, píše AFP.



Opičie kiahne sú ojedinelým vírusovým ochorením, ktoré zvyčajne nie je smrteľné a často sa prejavuje zvýšenou teplotou, bolesťou svalov, zdurením lymfatických uzlín, zimomriavkami, únavou a výražkami podobnými ovčím kiahňam na rukách a tvári.



Ochorenie sa vyskytuje väčšinou v krajinách strednej a západnej Afriky, no začiatkom mája sa začalo šíriť aj mimo nich, vrátane európskych krajín. Spôsobuje ho vírus, ktorý patrí do tej istej rodiny vírusov ako pravé kiahne. Vírus opičích kiahní je však oproti pravým kiahňam oveľa menej nebezpečný a nákazlivý.



Predstavitelia núdzového výboru Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vo štvrtok diskutovali o tom, či situáciu okolo prepuknutia opičích kiahní označiť za stav globálnej zdravotnej núdze. Išlo už o druhé stretnutie tohto výboru. Zvolané bolo po tom, ako sa na celom svete vyskytlo už takmer 15.400 prípadov tohto ochorenia, ktoré podľa údajov amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) zaznamenali v dovedna 71 krajinách.



EMA nemá právomoc odobriť predaj trhový predaj vakcín v jednotlivých členských krajinách EÚ. Na základe jej odporúčaní ho však následne môže povoliť Európska komisia, pripomína AFP.