EMA posudzuje nový liek proti covidu na báze monoklonálnych protilátok

Amsterdam 18. novembra (TASR) - Európska agentúra pre lieky (EMA) vo štvrtok oznámila, že začala posudzovať žiadosť o schválenie predaja lieku Xevudy (sotrovimab) proti ochoreniu COVID-19. Informovala o tom agentúra AP.



Tento liek, vyvinutý britskou firmou GlaxoSmithKline a americkou spoločnosťou Vir BioTechnology, je určený pre tých nakazených, ktorí nepotrebujú kyslíkovú podporu, avšak sú vystavení zvýšenému riziku závažného priebehu ochorenia.



Xuvedy funguje na báze monoklonálnych protilátok – laboratórne vyrobených protilátok, ktoré majú schopnosť rozpoznať a prichytiť sa k špecifickej štruktúre, v tomto prípade k tzv. hrotovej bielkovine, ktorá pokrýva vírus SARS-CoV-2, a zabrániť tak preniknutiu vírusu do buniek ľudského tela.



AP uvádza, že liečba takýmito protilátkami je jedinou možnosťou, po ktorej by mohli siahnuť ľudia s miernymi až stredne ťažkými príznakmi covidu skôr, než skončia v nemocnici.



EMA vo štvrtok uviedla, že stanovisko ohľadom žiadosti o odobrenie predaja lieku Xevudy by mohla vydať do dvoch mesiacov v prípade, že budú dáta predložené spoločnosťami dostatočne presvedčivé. Výbor tejto agentúry pre lieky na humánne použitie (CHMP) už nejaké dáta k tomuto lieku posudzoval v rámci tzv. priebežného hodnotenia, pripomína AP.



K oznámeniu o posudzovaní lieku Xevudy došlo týždeň po tom, ako EMA odporučila autorizáciu iných dvoch proticovidových prípravkov založených taktiež na báze monoklonálnych protilátok, a to liekov Ronapreve a Regkirona. EMA pritom uviedla, že oba zmienené lieky preukázateľne výrazne znižujú riziko hospitalizácie aj úmrtia u nakazených ohrozených závažným priebehom ochorenia COVID-19.