EMA povolila holandskej továrni výrobu vakcín od AstraZeneca

Amsterdam 26. marca (TASR) - Holandská biofarmaceutická spoločnosť Halix môže začať v Holandsku vyrábať vakcíny proti koronavírusu od spoločnosti AstraZeneca. Povolenie jej na to v piatok udelila Európska lieková agentúra (EMA).



Regulačný orgán EÚ zároveň v piatok povolil továrni v nemeckom meste Marburg výrobu vakcín od konzorcia Pfizer/BioNTech a továrni v švajčiarskom meste Visp zase výrobu vakcín od spoločnosti Moderna, uvádza agentúra AFP.



"Závod spoločnosti Halix sa nachádza v holandskom meste Leiden a spolu s ním sa počet fabrík licencovaných na výrobu účinnej látky vakcíny (od firmy AstraZeneca) zvýši na štyri," uviedla EMA vo vyhlásení.



Podľa eurokomisárky pre zdravie Stelly Kyriakidisovej udelila EMA predmetné povolenie v "zrýchlenom" konaní, pričom holandská fabrika začne dodávať vakcíny už za niekoľko dní. Kyriakidisová však zároveň pripomenula, že AstraZeneca si neplní svoje zmluvné záväzky voči členským štátom EÚ.



"Nebyť meškajúcich dodávok od spoločnosti AstraZeneca, miera zaočkovanosti v EÚ mohla byť takmer dvojnásobné vyššia," povedala eurokomisárka.



Práve zmienená holandská fabrika je predmetom sporu Bruselu s Londýnom. Britský premiér Boris Johnson ju totiž považuje za súčasť britského dodávateľského reťazca. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová však vo štvrtok varovala, že Brusel zablokuje vývoz vakcín od tých spoločností, ktoré si nesplnili svoje záväzky voči eurobloku.



Belgicko a Holandsko, kde sa v rámci EÚ vyrába väčšina vakcín, sa rečiam o možnom embargu vyhýbajú, pretože sa obávajú následkov narušenia dodávateľských reťazcov, komentuje AFP.



Holandský premiér Mark Rutte vo štvrtok avizoval, že Londýn a Brusel uzavrú dohodu o dodávkach vakcín do víkendu "alebo krátko po" ňom. Takáto dohoda by predišla možnému embargu. Zároveň však dodal, že konečné rozhodnutie spraví Brusel a Holandsko ho bude rešpektovať.