EMA rokuje o zabezpečení vakcín proti opičím kiahňam

Haag 3. júna (TASR) - Európska lieková agentúra (EMA) rokuje s biotechnologickou spoločnosťou Bavarian Nordic, ktorá vyrába vakcíny proti pravým kiahňam, aby použitie svojej očkovacej látky Imvanex rozšírila aj na opičie kiahne.



Vo štvrtok to uviedol predstaviteľ EMA pre vakcinačné stratégie Marco Cavaleri, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Cavaleri povedal, že EMA chce z preventívnych dôvodov zabezpečiť, aby vakcíny proti opičím kiahňam boli v prípade potreby dostupné.



"Napriek tomu, že takáto epidémia je v Európe neobvyklá, v súčasnosti nejde o núdzovú situáciu v oblasti verejného zdravia," uviedol Cavaleri.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) oznámila, že od začiatku mája bolo potvrdených 550 prípadov opičích kiahní v 30 krajinách, a to mimo západoafrických krajín, kde je toto ochorenie endemické.



Cavaleri uviedol, že EMA firmu Bavarian Nordic vyzvala, aby sa pripravila na predloženie údajov potrebných na rozšírenie vakcíny Imvanex i na opičie kiahne.



Dodal, že testy na zvieratách ukázali, že táto očkovacia látka je proti opičím kiahňam "účinná".



EMA dúfa, že Bavarian Nordic podá žiadosť na rozšírenie svojej vakcíny čo najskôr, povedal Cavaleri.



Táto očkovacia látka by pravdepodobne bola podávaná ľuďom, ktorí boli v úzkom kontakte s osobami nakazenými vírusom opičích kiahní, aby sa tak zabránilo jeho šíreniu, tvrdí AFP.



Európska lieková agentúra je pripravená aj na diskusiu o tom, ako zvýšiť výrobné kapacity, keďže vakcín proti kiahňam je v súčasnosti nedostatok, dodal Cavaleri.