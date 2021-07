EMA rozhodne o vakcíne od Moderny pre deti koncom budúceho týždňa

Amsterdam 15. júla (TASR) - Vrcholný predstaviteľ Európskej agentúry pre lieky (EMA) Marco Cavaleri vo štvrtok oznámil, že rozhodnutie o tom, či odporučia schválenie vakcíny proti koronavírusu od spoločnosti Moderna pre deti, padne zrejme koncom budúceho týždňa. Ak vakcína dostane zelenú, bude to celosvetovo prvé povolenie použitia tejto očkovacej látky u detí, informovala tlačová agentúra AP.



Šéf regulačného úradu EÚ pre očkovaciu stratégiu dr. Cavaleri na tlačovom brífingu povedal, že výbor odborníkov EMA v súčasnosti posudzuje rozšírenie používania vakcíny od Moderny aj na deti od 12 do 17 rokov. "Očakávame, že výbor dospeje k záveru do konca budúceho týždňa," uviedol.



Vakcína od Moderny dostala v januári povolenie na používanie pre ľudí vo veku 18 a viac rokov po celej Európskej únii. Takisto je povolená v krajinách ako Británia, Kanada a Spojené štáty, ale zatiaľ jej používanie nie je rozšírené aj na deti. Dosiaľ jedinou schválenou vakcínou pre deti do 18 rokov v Európe a Severnej Amerike je vakcína od konzorcia Pfizer/BioNTech.



EMA minulý týždeň oznámila, že existuje "možný súvis" medzi vakcínami od Moderny a Pfizer/BioNTech a veľmi zriedkavými prípadmi zápalu hrudníka a srdca, väčšinou u mladších mužov. EMA dodala, že tieto vedľajšie účinky sú dočasné a že výhody vakcíny stále výrazne prevažujú nad rizikami.